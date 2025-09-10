Sylvie Meis , 47, Moderatorin, hat Schwierigkeiten, sich auf einen Flirt einzulassen. „Ich glaube, dass es für Prominente schwieriger ist, einen Partner zu finden“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Man stehe in der Öffentlichkeit und werde die ganze Zeit beobachtet. Außerdem werde man schneller misstrauisch, ob die Person es auch ehrlich mit einem meine. „Ist sie wirklich an mir als Mensch interessiert oder an der öffentlichen Person?“ Einfacher werde es, wenn die andere Person ebenfalls in der Öffentlichkeit stehe. „Wenn beide Partner bekannt sind und diese Problematik kennen, ist es, denke ich, einfacher.“

(Foto: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision via AP/d)

Charlie Sheen, 60, Schauspieler, bereut seine Tattoos. Diese zähle er zu den größten Fehlern seines Lebens, sagte er einem Bericht des Magazins People zufolge bei einer Vorstellung seiner Biografie „The Book of Sheen“ in New York. „Mit HIV kommt man leichter klar als mit verdammten Tattoos“, sagte der Schauspieler, der 2015 verkündet hatte, dass er seit einigen Jahren HIV-positiv sei. „Man kann keine Pille nehmen und die Scheißtattoos verschwinden lassen“, sagte Sheen weiter. „Nein, das war wirklich eine schlechte, furchtbare, dumme Entscheidung. Sie hätten wie kleine Strichmännchen sein können, winzig klein, irgendwo hier unten … aber stattdessen sind sie einfach überall.“ Dem Bericht zufolge hat sich Sheen unter anderem die Comicfigur Charlie Brown auf seine Brust stechen lassen.

(Foto: Mark Blinch/REUTERS)

Nina Dobrev, 36, Schauspielerin, kämpfte jahrelang vergeblich für eine gerechte Bezahlung. Im Buch der US-Redakteurin Samantha Highfill „I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries" wird beschrieben, dass die Hauptdarstellerin der Serie „Vampire Diaries“ weniger Gehalt bekommen hat als ihre männlichen Co-Stars, das People-Magazine berichtete. Dabei habe sie sogar mehrere Rollen gespielt. „Ich musste doppelt so lange am Set sein und doppelt so viele Texte auswendig lernen“, erklärte Dobrev dazu. Das Produktionsstudio habe sich „aus Prinzip“ geweigert, ihr dieselbe Summe zu zahlen. Stattdessen wurden die Autoren angewiesen, ihren zusätzlichen Seriencharakteren weniger Handlungsstränge zu geben. „Das war wohl das Verletzendste“, erinnert sich die Schauspielerin.

(Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Anastacia, 56, hat für Geld in Endlosschleife gesungen. In einem BBC-Interview verriet sie, dass sie vor ihrem Durchbruch häufiger auf Geburtstagspartys aufgetreten sei, einmal auch bei Arnold Schwarzenegger, 78, Schauspieler. Der „Terminator“ hatte zu seinem Geburtstag allerdings einen für Anastacia sehr nervenaufreibenden Songwunsch. „Er wollte, dass ich ‚Whatta Man‘ von En Vogue singe“ erinnert sie sich – und zwar zwölfmal hintereinander. „Jedes Mal dachte ich: ‚Oh mein Gott, er will es noch einmal hören.‘“

(Foto: Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa)

Der Graf, alterslos, Sänger der Band Unheilig, hadert trotzdem mit Alterserscheinungen. Sein Markenzeichen, der an beiden Kinnseiten kantig rasierte Bart, ist mittlerweile deutlich ergraut. „Damit habe ich schon zu kämpfen, das muss ich sagen“, sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur. „Das lässt mich wirklich älter aussehen“. Wenn er den Bart abrasiere, sehe er eigentlich „circa fünf Jahre jünger aus.“ Andererseits sei er aber auch „so fit wie nie“. Nach einer fast zehnjährigen Pause kehrt die Band nun mit einer neuen Single in die Öffentlichkeit zurück.