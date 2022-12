H. P. Baxxter, 58, Frontmann der Band Scooter, kennt sich aus mit Lebenskrisen. "Ich würde sagen, ich habe eine permanente Midlife-Crisis, unterbrochen von fröhlichen Momenten", sagte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, dem Magazin Playboy. "Ich finde, man hadert so oft mit dem Leben, schon von Anfang an." Und je älter man sei, desto sinnloser werde es. "Bis man sich irgendwann denkt, ist auch scheißegal, ändern kannst du eh nichts, also genieß den Rest, und dann war's das."

Detailansicht öffnen Plant eine Konzertreise nach Deutschland: Jane Birkin. (Foto: Martial Trezzini/dpa)

Jane Birkin, 75, Sängerin und Schauspielerin, würde ihren Geburtstag am liebsten nicht feiern. "Ich habe meine beste Freundin Gabrielle gebeten, es zu vergessen und den Kindern zu sagen, dass sie es auch vergessen sollen", sagte Birkin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Doch die Kinder würden ihre Freundin mit Fragen nach dem Wann und Wo drängen. Deshalb werde es wohl doch eine kleine Feier geben. "Mir wäre es wirklich lieber, wenn es nicht passieren würde." Sie fürchte, dass die Leute das Gefühl haben könnten, sie müssten kommen oder ein Geschenk finden. "Wissen Sie, das hat alles keinen Charme mehr." Birkin, die in London geboren wurde, aber in Frankreich lebt, wird am 14. Dezember 76.

Detailansicht öffnen Hat sich wegen seiner Parkinson-Erkrankung von der Bühne verabschiedet: der US-Sänger Neil Diamond. (Foto: Chris Pizzello/dpa)

Neil Diamond, 81, US-Musiker, hat das Publikum eines Broadway-Musicals über sein Leben mit einem Ständchen überrascht. Diamond habe nach Abschluss einer Vorstellung des am Wochenende offiziell gestarteten Musicals "A Beautiful Noise" überraschend von einer Loge aus seinen berühmten Song "Sweet Caroline" angestimmt und sei dafür vom Publikum gefeiert worden, berichteten US-Medien. Im Musical wird Diamond von zwei verschiedenen Darstellern gespielt. Der Musiker hat sich wegen einer Parkinson-Erkrankung eigentlich seit einigen Jahren von öffentlichen Auftritten weitgehend zurückgezogen.

Detailansicht öffnen Will künftig auch als Regisseurin arbeiten: Taylor Swift. (Foto: Mario Anzuoni/REUTERS)

Taylor Swift, 32, US-Sängerin, dreht als Regisseurin ihren ersten Spielfilm. Das US-Studio Searchlight Pictures, das Oscar-Gewinner wie "Nomadland" und "Shape of Water" produzierte, gab die Zusammenarbeit mit dem Popstar am Freitag (Ortszeit) bekannt. Swift werde den Film nach ihrem eigenen Original-Skript drehen, hieß es. Einzelheiten über Titel, Inhalt oder Besetzung wurden zunächst aber nicht bekannt.

Detailansicht öffnen Bono? John Lennon? Herbert Grönemeyer? Nein, einfach nur Marius Müller-Westernhagen. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Marius Müller-Westernhagen, 74, deutscher Sänger, wird nach eigenen Worten öfter mal für den irischen U2-Frontmann Bono, 62, gehalten. Das sagte der Musiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Und einmal hat mich jemand für John Lennon gehalten. Dem musste ich sagen: John Lennon ist tot. Und das schon sehr lange." Auf die Frage, ob er auch Komplimente für fremde Songs wie die von Herbert Grönemeyer erhalte, sagte Westernhagen: "Das ist mir zum Glück noch nicht passiert."