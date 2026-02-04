Horst Strack-Zimmermann , 85, Ehemann, fügt sich in seine Rolle als Nummer zwei. Im gemeinsamen Zuhause in Düsseldorf gelte eine klare Regel: „Meine Frau ist grundsätzlich der Chef – das war schon immer so“, sagte er in einem Bunte-Interview, das er gemeinsam mit seiner Frau, der FDP -Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann , gegeben hat. Um den Haushalt kümmere er sich. „Sie schreibt ihre Wünsche auf einen Zettel und dann kaufe ich ein.“ Seit 40 Jahren ist das Paar verheiratet. „Dem anderen seinen Raum lassen“ und „Vertrauen haben“ nennt MASZ, wie die Verteidigungsexpertin oft kurz genannt wird, als gute Tipps für eine lange Ehe. Sein Geheimnis: „Manchmal die Klappe halten.“ Bei Gelegenheit bringt er aber doch Kritik an seiner Frau an: „Manchmal äußere ich vorsichtig meine Meinung oder empfehle ihr, nicht so robust aufzutreten.“

Felix Banaszak, 36, Grünen-Politiker, fordert Männer auf, ihre Rolle in der Gesellschaft flexibler auszulegen. In einem Interview mit dem Playboy sagte Banaszak: „Für mich ist moderne Männlichkeit breit gefächert, und vor allem ist sie Freiheit: Du kannst im Fitnessstudio pumpen gehen oder dir die Fingernägel lackieren. Von mir aus geh mit lackierten Fingernägeln pumpen.“ Seiner Partei empfiehlt der Duisburger „mehr Lässigkeit“, etwa in Bezug auf Menschen, die ihr altes Verbrenner-Auto weiterfahren wollen. „Wie soll ich denn jemandem vorwerfen, in den Urlaub oder zu Verwandten zu fliegen, wenn die Deutsche Bahn nicht zuverlässig funktioniert?“, fragt Banaszak. Auch das mit dem Fleischessen solle man entspannt sehen, selbst beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). „Der soll so viel Wurst essen, wie es ihn glücklich macht. Und wenn er sich noch eine Bratwurst auf die Sachertorte legen möchte.“

Setzte sich in New York gegen starke Konkurrenz in der Kategorie „Best in Show“ durch: Dobermann-Hündin Penny. (Foto: Shannon Stapleton/Reuters)

Penny, 4, Dobermann, hat eine der höchsten Auszeichnungen erhalten, die einem Hund zuteilwerden kann. Im Madison Square Garden in New York entschied sie die Westminster Kennel Club Dog Show für sich und verwies fast 2500 andere Hunde auf die Plätze, wie der US-Sender CNN berichtet. „Sie ist die großartigste Dobermannhündin, die ich je gesehen habe“, sagte Hundeführer Andy Linton, der Penny in der Arena vor Publikum präsentiert hatte und deshalb möglicherweise leicht befangen ist. Die Statistik ist aber untrüglich: Penny ist die 42. Hündin, die in der Kategorie „Best in Show“ siegt. Erst fünfmal hat ein Dobermann in New York gewonnen. Die Westminster Show fand bereits zum 150. Mal statt, sie ist die älteste jährlich abgehaltene Hundeausstellung der Welt.

Christian Bale, 52, britischer Schauspieler, verrät einen Trick, wie man stundenlanges Stillsitzen gut ertragen kann. Während des Drehs für seinen neuen Film habe er täglich bis zu sechs Stunden in der Maske gesessen, wo er mit Prothesen, Make-up und künstlichen Haaren in ein Monster verwandelt wurde. „Ich habe jeden Tag wie verrückt geschrien“, erzählte Bale dem Magazin Entertainment Weekly. Das Schreien habe ihm geholfen, um auf dem Make-up-Stuhl „nicht verrückt zu werden“. Im Horror-Musical „The Bride!“, das Anfang März in die Kinos kommt, spielt Bale neben Jessie Buckley und Penélope Cruz.