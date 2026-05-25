Stephen Colbert , 62, gefeuerter CBS-„Late Show“-Star und leidenschaftlicher Trump-Kritiker, ist in einer lokalen Talkshow im US-Bundesstaat Michigan aufgetreten. Er empfing in einem sehr kleinen Studio die Gäste der „Only in Monroe“-Show und plauderte mit ihnen. Zum Schluss bedankte sich Colbert, „dass ich die Show alle elf Jahre moderieren darf. Wir sehen uns dann 2037 wieder.“ In der „Only in Monroe“-Show hatte er sich im Jahr 2015 als Moderator auf seinen Sprung als Host der populären „Late Show“ und damit als Nachfolger des legendären David Letterman vorbereitet. Er sei „sehr dankbar, hier moderieren zu dürfen – bevor auch Sie von Paramount aufgekauft werden“, sagte er jetzt.

Philipp von Ditfurth/Philipp von Ditfurth/dpa

Michelle Hunziker, 49, Moderatorin, fühlt sich Thomas Gottschalk noch immer sehr verbunden. „Vor Kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen“, sagte Hunziker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Gottschalk hatte vor einigen Monaten seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und seinen Rückzug aus dem Show-Geschäft bekanntgegeben. Hunziker nahm den früheren „Wetten,dass..?“-Moderator gegen Kritik in Schutz. „Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin lieb haben.“

Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt/dpa

Hendrik Duryn, 58, Schauspieler („Der Lehrer“, „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“), kann pauschale Kritik an der sogenannten „Generation Z“ nicht nachvollziehen. „Diese ganze Debatte um die vermeintlich demotivierte Generation Snowflake und die pauschale Kritik an der Generation Z macht mich, ehrlich gesagt, wütend. Ich frage mich bei solchen Diskussionen immer nach dem tieferen Grund: Warum müssen manche Leute andere ständig schlechter machen?“, sagte Duryn der Deutschen Presseagentur. Er glaube, dass es meist darum gehe, sich selbst besserzustellen - indem man behaupte, die Jugend könne nichts mehr.

Florian Peljak

Sibel Kekilli, 45, Schauspielerin, hat offenbar geheiratet. Auf Instagram postete sie ein Foto, das sie in einem langärmeligen Brautkleid vor einer Kinoleinwand zeigt. Dazu schrieb sie „Mrs“, die abgekürzte englische Anredeform für verheiratete Frauen. Unter Kekillis Post finden sich Glückwünsche von Moderatorin Pinar Atalay und Sängerin Cassandra Steen. Es ist überraschend, dass die frühere „Tatort“-Darstellerin einen solchen Moment teilt. Zuletzt hatte sie alles Private konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Auch den Namen und die Identität ihres Ehemanns.