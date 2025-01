Sophia Havertz, 25, schwangere Ehefrau von Fußballprofi Kai Havertz, 25, macht Hassbotschaften öffentlich. In einer Instagram-Story postete die Influencerin zwei Beispiele von Nachrichten, die sie privat über die Plattform erhalten habe, nachdem ihr Mann einen Elfmeter verschossen hatte. „Ich hoffe, du hast eine Fehlgeburt“, schrieb ein User, ein anderer drohte: „Ich werde in dein Haus kommen und dein Baby töten. Ich mache keine Witze, warte einfach ab.“ Sophia Havertz kommentierte die Botschaften so: „Dass jemand meint, es sei in Ordnung, so etwas zu schreiben, schockiert mich zutiefst. Ich hoffe, ihr schämt euch wirklich.“ Der FC Arsenal war am Sonntag nach dem Fehlschuss von Kai Havertz im Elfmeterschießen gegen Manchester United aus dem FA Cup ausgeschieden.