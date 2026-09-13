Sebastian Pufpaff , 49, Moderator, sah schon immer älter aus als er tatsächlich war. Mit Blick auf seinen 50. Geburtstag am kommenden Dienstag gibt er sich entsprechend gelassen. „Ich nähere mich einfach jetzt langsam dem vorgegebenen Alter, was andere immer bei mir entdecken, an“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Schon in den vergangenen zehn Jahren sei er auf über 50 Jahre taxiert worden. Der Entertainer, der in Troisdorf bei Bonn geboren wurde, moderiert die Unterhaltungsshow „TV total“, die jüngst für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde.

Uwe Anspach

Bülent Ceylan, 50, Komiker, sieht im Kabarett neue Chancen. Früher habe er oft Witze über „gesellschaftliche Prozesse gemacht, indem ich diese schrill erhöht oder zugespitzt habe“, sagte Ceylan der Welt am Sonntag. Heute sei „die Realität selbst schrill erhöht – ich kann das allenfalls noch abbilden. Vielleicht entsteht dadurch jetzt eine Art neue Ernsthaftigkeit, wenn ein Komiker wie ich zeigt, wie schlimm es um die Welt bestellt ist – und zwar, ohne dass diese Übertreibung humoristisch überhöht wirkt“. In Deutschland wollten „derzeit einige Menschen – ungeachtet all der Lehren der jüngeren Geschichte, die wir glaubten gezogen zu haben – offenbar bestimmte Phasen noch einmal durchmachen. Bis sie dann auf die Schnauze fallen“. Das komme ihm manchmal vor, wie bei der Kindererziehung: „Manchmal kannst du Kinder noch so oft warnen: ‚Macht das nicht, ihr verbrennt euch eure Finger.‘ Und dann verbrennen sie sich doch.“

Sina Schuldt/dpa

Tahsim Durgun, 30, Comedian, sieht Humor nicht unbedingt als Allheilmittel. „Irgendwann ist auch das künstlerische Potenzial ausgeschöpft“, sagte Durgun dem Kölner Stadt-Anzeiger. Mit Blick auf das AfD-Ergebnis von mehr als 40 Prozent bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt meinte der aus Oldenburg stammende Autor und Satiriker: „Was soll ich dazu noch Lustiges sagen?“ Das sei ein alarmierendes Signal, bei dem andere handeln müssten.

RONALDO SCHEMIDT/AFP

Donald Trump, 80, US-Präsident, hat beim Verkauf des Hauses, in dem ihm die Windeln gewechselt wurden, nicht zugeschlagen. Es wurde für rund 1,93 Millionen US-Dollar (1,66 Millionen Euro) erworben. Mit seinen Eltern lebte Trump bis zu seinem vierten Lebensjahr im New Yorker Stadtteil Queens, wie die New York Times und die New York Post übereinstimmend berichten.

In den vergangenen Jahren verfiel das Gebäude jedoch und diente zuletzt als inoffizielles Zuhause für streunende Katzen. Im März 2025 kaufte es ein Immobilienentwickler für 835 000 Dollar und steckte etwa eine halbe Million Dollar in die Sanierung. Der oder die Käufer wollten nun anonym bleiben, so hieß es. Ein Vertreter des Maklers sagte der New York Times, es gebe bei dem Kauf vermutlich keinen politischen Hintergrund, sondern es gehe darum, „langfristig“ dort zu leben. Der Vater des heutigen US-Präsidenten, Immobilienunternehmer Fred Trump, hatte das Gebäude in der Straße Wareham Place im Viertel Jamaica Estates 1940 für die Familie bauen lassen. Sechs Jahre später kam als viertes von fünf Kindern Donald auf die Welt, zehn Jahre darauf zog die Familie aus.

Henning Kaiser/dpa

Tanja Szewczenko, 49, Schauspielerin und Ex-Eiskunstläuferin, wird zum vierten Mal Mutter. Bei Instagram zeigte sie sich im Bikini mit sichtbarem Babybauch und gab den Umzug mit ihrem Mann Norman Jeschke nach Rumänien bekannt. „Die Würfel sind eben in jeder Hinsicht gefallen“, schrieb die gebürtige Düsseldorferin. Ihr Zweitwohnsitz in Dubai bleibe zwar erhalten, „aber unser neuer, echter Lebensmittelpunkt wird Timișoara“. Es gebe dort eine „perfekte Trainingshalle, in der (ihre Tochter) Jona ihren Traum vom Tanzen weiterleben kann“. Ursprünglich hatte die Ex-Sportlerin auch Rumäniens Hauptstadt Bukarest als Umzugsziel in Erwägung gezogen, die Stadt habe ihre Familie allerdings „komplett überfordert“. Bürgermeister von Timișoara ist seit 2020 der aus dem Schwarzwald stammende Politikwissenschaftler Dominic Fritz.