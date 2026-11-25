Jennifer Barreto , 27, Model, ist eine Miss Universe, wie das Universum sie bislang nicht kannte. In Puerto Rico wurde sie zur diesjährigen Siegerin des Schönheitswettbewerbs gekürt. Teilgenommen hatten Frauen aus rund 120 Ländern und Gebieten, die in ihrer Heimat bereits einen Miss-Titel tragen. Barreto stammt selbst aus Puerto Rico. Laut dem Veranstalter gelang ihr mit dem Sieg ein „historischer Meilenstein“. Denn Barreto sei die erste Mutter und verheiratete Frau, die den Titel in der 75-jährigen Geschichte des Wettbewerbs geholt hat. 2023 waren die Kriterien für die Teilnahme entsprechend erweitert worden, wie es weiter hieß. Verheiratete Frauen und Mütter hätten früher demnach nicht teilnehmen dürfen. Für Puerto Rico sei dies der sechste Miss-Universe-Titel.

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Yvonne Catterfeld, 46, Schauspielerin und Sängerin, geht selbstbewusst selbstzweifelnd durchs Leben. Auch wenn sie bei Auftritten souverän wirken mag, entspreche das nicht immer ihrem Innersten. „Das sieht hinter der Fassade oft anders aus. Sowohl hinter als auch auf der Bühne“, sagte sie der Bunten. Für sie sei jeder neue Job eine Herausforderung. „Erst denke ich: ,Da habe ich Lust drauf!‘ Und wenn ich zugesagt habe: ‚Ach du Scheiße, jetzt muss ich da durch‘.“ Dazu kämen die Zweifel, ob sie das wirklich könne und ob sie den Erwartungen gerecht werde. „Ich kämpfe da teilweise sehr mit mir.“ Bestimmte Atemübungen würden aber ein bisschen helfen. Zu Hause lasse sie dann los und sei schon sehr anders, was oft zu witzigen Situationen führe, verriet die Künstlerin. „Wir haben zu Hause eh alle einen recht schwarzen Humor.“

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Linda Zervakis, 51, Moderatorin, sucht das alltägliche Gegengift. Für eine Dokumentation habe sie herausfinden wollen, wie man bei all den negativen Nachrichten nicht verzweifelt. Trotz der vielen Krisen auf der Welt plädiert sie dafür, nicht die Hoffnung aufzugeben und das Gute um einen herum zu sehen. Gerade beim Blick auf einen Nachrichtenticker könne einen die Ohnmacht überfallen, sagte Zervakis der Deutschen Presse-Agentur. Im eigenen Umfeld könne man aber oft viel Gutes entdecken. Vielleicht sei es die Sprachnachricht einer Freundin, ein lustiges Bild von früher oder man helfe der Nachbarin.

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Alina Süggeler, 41, Sängerin, spricht über ihre überstandene schwere Hirnblutung. Im April machte sie ihre Erkrankung öffentlich und zog sich anschließend zur Genesung zurück. Mit dem Mediziner Dietrich Grönemeyer sprach sie nun in dessen Podcast über die vergangenen Monate. Während einer Auszeit in Paris habe sie starke Kopfschmerzen gehabt. Nacken und Wirbelsäule hätten sich versteift. Süggeler habe sofort bemerkt, dass ihr Körper bedrohliche Signale sendete. Auf die Frage nach Todesangst antwortet sie mit einem klaren „Ja“. Weiter sagte sie: „Ich würde fast sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper auch ein bisschen auf Sterben einstellt.“ Auch Monate später sei das Erlebte für Süggeler noch nicht abgeschlossen. „Es ist ein Erlebnis, von dem ich noch nicht so genau weiß, wo parke ich das in mir.“ Halt habe sie in ihrem Umfeld gefunden: „Getragen von meiner Familie, meinem Team und Zuversicht. Nichts ist, wie es war, aber alles in Bewegung.“