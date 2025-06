Sarah Knappik , 38, Kult-Kandidatin in der 3. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, hat für die Teilnahme an der Castingshow geschummelt. Damals sei es für die Bewerberinnen verpflichtend gewesen, ein Video aus dem eigenen Zimmer einzureichen, sagte Knappik in einem Youtube-Interview . „Ich hatte wirklich ein ganz kleines Zimmer, so auf dem Dachboden, mit ner Schräge, wo ich mir morgens den Kopf gestoßen habe, wenn ich aufgestanden bin. So ein Harry-Potter-Zimmer!“ Sie habe sich gedacht, nee, hier kannst du nicht drehen. Da sei sie auf die Idee gekommen: „Lass uns doch nach Ikea gehen und da die Schilder umdrehen, und dann tun wir so, als ob ich da wohne.“ Gesagt, getan. Knappik landete in der Staffel von 2008 auf dem achten Platz.

(Foto: Imago/Thenews2/NurPhoto)

Gina Gershon, 63, Schauspielerin, hat Tom Cruise, 62, Schauspieler, eine blutige Nase verpasst. Im Guardian beantwortete die US-Amerikanerin Leserfragen, unter anderem die, wie es gewesen sei, im Film „Cocktail“ von 1988 bei Cruise einen multiplen Orgasmus zu bestellen. „Ich hatte nie zuvor eine Liebesszene gespielt“, antwortete sie, „und dann ausgerechnet mit Tom Cruise!“ Er sei sehr fürsorglich gewesen. Vor dem Dreh einer Szene unter der Bettdecke habe sie ihn gewarnt, dass sie sehr kitzelig sei: „Ich verliere die Kontrolle, weil ich als Kind von meinem Bruder gequält wurde.“ Als Cruise sie dann an der Hüfte berührt habe, habe sie das trotz aller Vorsicht gekitzelt. „Das hat bei mir den Kniesehnenreflex ausgelöst – direkt in seine Nase“, sagte Gershon. „Sie war voller Blut. Und ich dachte: Ich habe Tom Cruise gerade die Nase gebrochen. Ich werde nie wieder in Hollywood arbeiten.“ Er allerdings habe gesagt: „Kein Stress, meine Schuld. Du hattest mich ja gewarnt.“

(Foto: Fred Duval/SOPA Images via Zuma/dpa)

Aaron Taylor-Johnson, 35, Schauspieler, sagt vielsagend nichts. Bei der Weltpremiere seines Films „28 Years Later“ in London wurde Taylor-Johnson von einem Deadline-Reporter gefragt, was sein nächstes Projekt sei. Seine Antwort: „Darüber darf ich nicht sprechen.“ Mit dieser nichtigen Aussage befeuerte er Gerüchte, er werde der nächste James-Bond-Darsteller. Vier Jahre nach der Premiere des bislang letzten 007-Abenteuers „Keine Zeit zu sterben“ („No Time To Die“) mit Daniel Craig in der Hauptrolle warten Fans gespannt auf Neuigkeiten. Bislang wurde weder ein Regisseur noch ein Drehbuchautor verkündet – beides geschieht üblicherweise vor der Wahl des Hauptdarstellers.

(Foto: Giorgia De Dato/mauritius images/Alamy)

Lee Ryan, 42, Sänger der britischen Boygroup „Blue“, lässt sich bei der Fortpflanzung von Britney Spears inspirieren. „Oops, we did it again“, schrieb er in Anspielung auf einen Hit der US-Sängerin auf Tiktok. Baby Nummer vier sei unterwegs. Erst Ende 2023 waren er und seine Frau Verity Paris zum dritten Mal Eltern geworden. Lee Ryan hat außerdem zwei Kinder aus früheren Beziehungen.