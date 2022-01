Miriam Hannah, 39, Lottofee, hat vor ihrer Lostrommel kapituliert. Bei der Live-Ziehung der Lottozahlen für den 45-Millionen-Euro-Jackpot am vergangenen Samstag fielen die Kugeln zwar in die Trommel, diese begann sich aber nicht zu drehen. Auch ein Neustart der Maschine schlug fehl. Schließlich wich die 39-Jährige mit der hinzugezogenen Ziehungsleiterin auf eine Ersatzmaschine aus. "Es sind ja nur Maschinen, da steckt man nicht drin."

Detailansicht öffnen Müll oder Kunst? (Foto: Heinrich Raible/dpa)

Heinrich Raible, Heimatforscher in Horb am Neckar, hat ein gelbes Pissoir an einem Baum entdeckt. Der Heimatforscher fand das Objekt laut Deutscher Presse-Agentur vor einigen Tagen an einem Baum nahe einer viel befahrenen Straße zwischen Horb und Freudenstadt. "Das hat mich natürlich schon fasziniert, dass der, der das getan hat, das Pissoir nicht einfach weggeschmissen hat", sagt Raible dem SWR. Raible schließt nicht aus, dass es ursprünglich einfach auf dem Parkplatz entsorgt werden sollte, sicher sei er sich aber nicht. Auch ein Zeichen gegen Wildpinkler sei möglich.

Detailansicht öffnen Roland Kaiser (Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Roland Kaiser, 69, Schlagersänger, legt großen Wert auf ein sauberes Auto. "Krümeln ist was ganz Furchtbares", sagte Kaiser in der Radio-Bremen-Talkshow "3 nach 9". Er fahre bei Krümeln auch rechts ran und versuche, "die auszusaugen", sagte der 69-jährige Sänger, der vor seiner musikalischen Karriere in einem Berliner Autohaus gearbeitet hat.

Detailansicht öffnen Matthias Maurer (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Matthias Maurer, 51, Esa-Astronaut auf der Internationalen Raumstation ISS, freut sich immer noch. "Manchmal muss ich mich kneifen und fragen: Bin ich wirklich im All? Ist mein Traum wirklich in Erfüllung gegangen, oder bin ich nur am Schlafen und träume das?", sagte Maurer am Freitag bei einer Videofragestunde mit sieben deutschen Schulklassen. Rund 400 Kilometer über der Erde soll Maurer etwa sechs Monate lang Experimente durchführen und einen Außeneinsatz absolvieren.