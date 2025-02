Selma Blair, 52, Schauspielerin, löst Fluchtinstinkte aus. Vor langer Zeit habe Robbie Williams, 51, sie wegen ihres leeren Kühlschranks sitzen gelassen, sagte sie in der „Drew Barrymore Show“. „Robbie Williams war bei mir zu Hause und es war fast ein Date“, sagte Blair. Das Treffen mit dem britischen Sänger habe „vor einer Million Jahren“ stattgefunden. „Er öffnete meinen Kühlschrank und sagte: Ich muss gehen.“ Sie habe danach bei einem Freund gefragt, warum Williams sie so abrupt verlassen habe und als Antwort bekommen: „Oh, deine Küche war leer und er wusste, dass du nicht kochst, also hat das für ihn nicht funktioniert.“ Blair sagte: „Er hat also richtig eingeschätzt, dass ich nicht diejenige war, die ihn ernähren würde.“