Für das Foto gab es sowohl Likes und Komplimente ("süß", "wohlverdient"), als auch Kritik - denn auf dem Tisch vor dem Paar steht ein To-go-Kaffeebecher. "Einwegbecher, Ihr Ernst", fragte ein User, und ein anderer schrieb: "Grüne zerstören unsere Umwelt."

Courteney Cox, 59, Schauspielerin ("Friends"), steht in Kontakt mit Verstorbenen. Sie führe weiter Unterhaltungen mit dem kürzlich gestorbenen Kollegen Matthew Perry, sagte sie in der US-Sendung CBS Sunday Morning. "Er besucht mich oft, wenn wir daran glauben", sagte die 59-Jährige. Sie habe das Gefühl, dass verstorbene Menschen ihre Hinterbliebenen leiteten: "Ich spüre, dass Matthews Geist ganz sicher in der Nähe ist." Perry war vergangenen Herbst im Alter von 54 Jahren tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Nach Angaben der zuständigen Gerichtsmedizinbehörde von Los Angeles starb er an den Auswirkungen eines Narkosemittels.

Dua Lipa, 28, britisch-albanische Sängerin, lässt ihre Mitarbeiter tanzen bis zum Umfallen. Sie sei während ihrer Tournee zweimal am selben Punkt gestürzt, erzählte die Sängerin dem US-Radiosender Sirius XM Radio, wie die Zeitung The Telegraph am Wochenende berichtete. Es sei in der Zeit heiß gewesen. "Einige meiner Tänzer haben ein bisschen zusätzlich geschwitzt", sagte sie demnach. Sie sei in einer kleinen Schweißpfütze ausgerutscht. Daher sei die Bühnenshow angepasst worden, "damit ich nicht genau dort eine kleine Schweißpfütze bekomme, wo ich zu tanzen beginne".

Adele, 36, Sängerin, hat sehr konkrete Vorstellungen von ihrer ungezeugten Tochter. "Ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht die Person ist, die ich auf der Welt am meisten liebe, die ich aber wahrscheinlich auch am meisten auf der Welt hasse", sagte die Britin laut einem Bericht der Daily Mail während ihrer Show in Las Vegas. "Das ist es, was meiner Meinung nach passieren wird. Sie wird mich ständig in die Schranken weisen." Weiter soll die Sängerin gesagt haben: "Mit mir als ihrer Mutter und Rich als ihrem Vater wird sie eine herrische kleine Königin sein." Adele ist mit dem Sportagenten Rich Paul liiert, mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki hat sie einen elf Jahre alten Sohn. Als Nächstes wünsche sie sich eine Tochter, sagte sie. In die konkrete Babyproduktionsphase will sie eintreten, "sobald ich mit meinen Verpflichtungen und all meinen Shows fertig bin".

Eminem, 51, Rapper, beherrscht auch Standardtänze. Bei der Hochzeit seiner Tochter Hailie Jade Scott, 28, mit Evan McClintock führte er die Braut über die Tanzfläche, wie auf Fotos im US-Promiportal TMZ zu sehen ist. Der Musiker trägt einen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege sowie eine Sonnenbrille und Sportschuhe. Seine Körperhaltung beim Tanz lässt aber zu wünschen übrig. Hailie ist Eminems einziges leibliches Kind, er hat außerdem zwei Adoptivtöchter.