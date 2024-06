Reinhold Messner, 79, Bergsteiger-Legende, verschmäht eine Geschenkidee seiner Frau Diane. Diese hatte in einem TV-Interview darüber nachgedacht, ihrem Mann zum 80. Geburtstag im September etwas zu schenken, das „vielleicht ein bisschen wehtun könnte“ – ein Tattoo. Doch Messner, der als erster Mensch alle 14 Achttausender bestiegen hat, will sich unter keinen Umständen stechen lassen. „Passiert nicht. Keine Verunstaltung. Ich bin kein Tattoo-Verehrer“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. An die Tattoos seiner Frau, mit der er seit 2021 verheiratet ist, habe er sich inzwischen gewöhnt.