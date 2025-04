Rami Malek, 43, Schauspieler, hat sich früher als sein eigener Manager ausgegeben. „Ich habe an jede Tür geklopft, die ich finden konnte, man hört viele ,Neins‘“, sagte Malek in der US-Sendung „CBS Sunday Morning“ über den Anfang seiner Hollywood-Karriere. Er habe damals Bewerbungen an „jeden Agenten, jedes Studio, jede Kunstschule“ geschickt, so der Oscar-Preisträger („Bohemian Rhapsody“). Für eine seiner ersten Rollen habe er sich sogar als sein eigener Schauspiel-Agent ausgegeben: Die Besetzungschefin für die Serie „Gilmore Girls“ habe ihn angerufen und nach seinem Agenten gefragt. „Ich meinte: ‚Am Apparat‘.“ Auf die Frage der Frau, ob Malek in der Schauspiel-Gewerkschaft sei, habe er selbstbewusst geantwortet: „Nein, noch nicht, aber wir kriegen ihn da sicher rein.“Die Frau habe seine Schummelei schnell bemerkt, aber gelacht und ihn trotzdem zum Vorsprechen eingeladen. Maleks Gastrolle in einer Folge der Serie sei einer seiner „ersten richtigen Jobs“ gewesen, sagte er. Danach habe er aber noch jahrelang weiter um Rollen kämpfen müssen.