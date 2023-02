Franca Lehfeldt, 33, Journalistin, ist am Beginn ihrer Beziehung zu FDP-Politiker Christian Lindner von ihrem Vater gewarnt worden. "Du musst dir darüber bewusst sein, dass es Probleme für dich in deinem Beruf bringen könnte", habe er ihr mit auf den Weg gegeben, sagte die Chefreporterin bei Welt TV in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9. Lehfeldt und Finanzminister Lindner gaben sich im Juli auf Sylt das Ja-Wort.

Detailansicht öffnen Das Walross "Thor" (Foto: Owen Humphreys/dpa)

"Thor, 3, Walross-Bulle in der Nordsee, ist nach seinem Großbritannien-Urlaub jetzt in Island wieder auftaucht. Thor sei nahe dem Ort Breiðdalsvík gesehen worden, berichtete die BBC. Der isländische Sender RUV veröffentlichte ein Video, auf dem das etwa drei Meter lange Walross auf einem Steg entspannt. Den gefrorenen Hering, den ihm die Hafenwache zugeworfen habe, habe es jedoch unbeachtet gelassen. In England war Thor um den Jahreswechsel an mehreren Orten an der Süd- und Ostküste gesehen worden und hatte Tausende Besucher angezogen. Die Gemeinde Scarborough hatte sogar ihr Silvesterfeuerwerk abgesagt, um das Tier nicht zu erschrecken.

Detailansicht öffnen Ralf Moeller (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Ralf Moeller, 64, Schauspieler und Ex-Bodybuilder, hat Tipps für den Umgang mit Frauen. "Einfach nur zuhören. Nur zuhören", sagte Moeller dem Rundfunksender Hit Radio FFH. "Ich beobachte das manchmal. Der Mann erzählt und erzählt, will unterhalten, will zeigen, wie toll er ist, und die Frau schaut zu. Das ist zu viel." Er selbst sei momentan nicht in festen Händen, es gehe ihm aber gut damit.

Detailansicht öffnen Claus Ruhe Madsen (Foto: Petra Nowack/IMAGO/penofoto)

Claus Ruhe Madsen, 50, parteiloser Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, ist jetzt auch deutscher Staatsbürger. Der Däne erhielt seine Einbürgerungsurkunde am Samstag im Kieler Rathaus. "Also für mich wird sich erst einmal nichts ändern", sagte der Däne der Deutschen Presse-Agentur. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte Madsen nach der Landtagswahl im Mai 2022 überraschend in sein Kabinett geholt.