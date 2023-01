R'Bonney Gabriel, 28, neue "Miss Universe", will den "Miss Universe"-Wettbewerb verändern. Gabriel setzte sich in einer Live-Show in New Orleans am Samstagabend gegen 83 Mitbewerberinnen durch, wie die Organisatoren mitteilten. In der Fragerunde sagte Gabriel, sie wolle sich dafür einsetzen, die derzeit bei 28 Jahren liegende Altersgrenze des Wettbewerbs nach oben zu verschieben. "Als Frau glaube ich, dass uns nicht das Alter definiert", sagte sie. R'Bonney Gabriel wurde in Houston im US-Bundesstaat Texas geboren und sei die erste "Miss Universe" aus den USA mit philippinischen Wurzeln, so die Veranstalter.

Detailansicht öffnen Dagmar Berghoff (Foto: Axel Heimken/dpa)

Dagmar Berghoff, 79, ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin, achtet auf einen ausgeglichenen Nachrichtenkonsum. Vor allem schützt sie sich vor zu vielen schlechten Nachrichten. "Auch zu meiner Zeit gab es viele Horrormeldungen. Jetzt sind sie gerade sehr gedrängt", sagte sie der Zeitschrift Senioren-Ratgeber. Sie lese auch keinen Zeitungsartikel, "der ein Fragezeichen in der Überschrift hat, keine Spekulationen". Auch das Internet benutzt Berghoff für den Nachrichtenkonsum kaum.

Detailansicht öffnen Jürgen Drews (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Jürgen Drews, 77, Schlagersänger, hat am vergangenen Samstag seine Karriere beendet. "Ich habe so viele schöne Dinge erlebt, und wenn ich mir es noch mal aussuchen könnte, würde ich fast alles wieder genauso machen", sagte der 77-Jährige der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Ausstrahlung seiner Abschiedsshow "Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied". "Ich hatte mir vorgenommen, es langsam ausschleichen zu lassen und heimlich von der Bildfläche zu verschwinden. Eine Show zum Ende seiner Karriere habe er eigentlich nicht gewollt, sagte Drews.

Detailansicht öffnen Noel Gallagher (Foto: Helle Arensbak/imago images)

Noel Gallagher, 55, früherer Oasis-Gitarrist und Songwriter, und seine Frau Sara MacDonald, 51, wollen sich scheiden lassen. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Mitteilung eines Sprechers des Paares. Das Paar hat zwei Kinder, für die sie auch weiter gemeinsam sorgen wollten. Gallagher und MacDonald hatten sich im Jahr 2000 kennengelernt.