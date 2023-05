Taylor Swift, 33, Sängerin, hat sich offenbar für einen Fan eingesetzt. In einem 25 Sekunden langen Video-Clip, der in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt, ist Swift zu sehen, wie sie während eines Konzertes offenbar in Richtung einiger Security-Leute ruft: "Sie ist in Ordnung" und "Sie hat gar nichts gemacht". Anschließend ruft sie: "Hey! Stop!", um sich kurz darauf wieder auf ihren Auftritt zu konzentrieren. Berichten zufolge wurde das Video am Samstag bei einem Konzert in Philadelphia aufgenommen. Was sich genau vor der Bühne genau abspielte, ist nicht bekannt.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Martyn Wheatley / i-Images/IMAGO/i Images)

Rebekah Vardy, 41, Ehefrau von Leicester-Fußball-Star Jamie Vardy, 36, hat in einer Dokumentation enthüllt, dass sie im Alter von zwölf Jahren sexuell missbraucht worden ist. Dies sei in ihrem Elternhaus bekannt, aber verschwiegen worden, da man den "Zorn Gottes" befürchtete, berichtet die Mail on Sunday. Vardys Familie war Mitglied der "Zeugen Jehovas". In der Channel-4-Dokumentation interviewt Vardy auch andere Mitglieder der religiösen Gruppierung und versucht, die Bewegung in ihrem 150 Millionen Pfund teuren britischen Hauptquartier in Essex mit den Vorwürfen zu konfrontieren: "Ich habe meine Kindheit in Angst verbracht, weil mir gesagt wurde, dass wir in Armageddon sterben würden, wenn wir nicht genug beten würden", wird Vardy zitiert. "Ich hatte das Gefühl, ständig nach Perfektion streben zu müssen, damit Gott mir nicht böse sein würde."

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Maher/Getty Images)

Kate Winslet, 47, Oscar-Preisträgerin, hat schärfere Strafen gegen Hass und Hetze in den sozialen Medien gefordert. "Leute an der Macht, Leute, die etwas ändern können: Bitte, kriminalisiert schädliche Inhalte", sagte die Britin bei der Verleihung der Bafta-TV-Preise. "Wir wollen unsere Kinder zurück. Wir wollen nicht wach liegen aus Angst vor der psychischen Gesundheit unserer Kinder." Junge Menschen rief sie dazu auf, sich bei Problemen mit der Nutzung sozialer Medien Hilfe zu holen. "Es ist keine Schande einzugestehen, dass man Unterstützung benötigt", sagte sie. Winslet spielt im TV-Film "I am Ruth" eine Mutter, die mit ihrem Kind - dargestellt von Winslets Tochter Mia Threapleton, 22 - mit psychischen Belastungen durch das Internet zu kämpfen hat.