Ernie und Bert, Handpuppen, haben zum 50. Geburtstag der deutschen Ausgabe der "Sesamstraße" viel zu tun. Am 8. Januar 2023 werden sie im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe bei einer Sonderausstellung erwartet. Am gleichen Tag sind auch Sondersendungen zum Jubiläum geplant, zum Beispiel ein "Tagesthemen"-Special mit Caren Miosga und eine Geburtstagssendung im Kinderkanal. Am 28. Januar werden die Bewohner der Sesamstraße dann an einem Familienkonzert in der Elbphilharmonie teilnehmen.

Detailansicht öffnen (Foto: Matt Slocum/AP)

Bill Cosby, 85, US-Komiker, plant eineinhalb Jahre nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis eine Tournee. In der Radioshow "WGH-Talk" sagte Cosby auf die Frage des Moderators, ob er nächstes Jahr wieder aufzutreten plane: "Ja, weil das Geschichtenerzählen, das ich mache, so viel Spaß machen kann." Der Sitcom-Superstar ("Die Bill Cosby Show") war 2018 zum ersten berühmten Verurteilten der Ära #MeToo geworden. Wegen sexueller Nötigung musste er für mehrere Jahre in Haft.

Detailansicht öffnen (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Pelé, 82, brasilianische Fußballikone, erlebt im Krankenhaus intensive Momente mit seiner Familie. "Manchmal ist es viel Traurigkeit und Verzweiflung, in anderen Momenten lachen wir und sprechen über lustige Erinnerungen", schreibt seine Tochter Kely Nascimento, 55, bei Instagram. "Und was wir am meisten lernen, ist, dass wir einander suchen, einander festhalten müssen. Nur so lohnt es sich. Alle zusammen." Der Weltmeister von 1958, 1962 und 1970, befindet sich seit dem 29. November im Krankenhaus. Das Hospital Israelita Albert Einstein hatte mitgeteilt, es sei ein Fortschreiten der Krebserkrankung diagnostiziert worden, er benötige eine intensive Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Kanye West, 45, Rapper, steht nach Einschätzung des Wiesenthal-Zentrums mit seinen Äußerungen an der Spitze der zehn schlimmsten antisemitischen Vorfälle des Jahres 2022. West, der sich heute Ye nennt, stehe auf Platz eins, weil er neben ständigen antisemitischen Äußerungen auch seinen enormen Einfluss in sozialen Medien dazu missbraucht habe, "Hass, Fanatismus und Ignoranz als Waffen einzusetzen", heißt es in dem Bericht. Das 1977 gegründete Wiesenthal-Zentrum mit Hauptsitz in Los Angeles ist mit der weltweiten Suche nach untergetauchten Nazi-Verbrechern bekannt geworden. Es bemüht sich auch um die Förderung von Toleranz und kämpft in aller Welt gegen Rassismus, Antisemitismus, Terrorismus und Völkermord.