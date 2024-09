Detailansicht öffnen (Foto: Chris Jackson/dpa)

Tom Parker Bowles, 49, Sohn von Großbritanniens Königin Camilla, 77, schätzt seine Mutter auch für ihre Kochkunst. Schon in seiner Kindheit habe sie Brathähnchen, gebackene Eier oder Shepherd’s Pie fantastisch zubereitet. Und sie koche auch heute noch gut, lobte der Autor Parker Bowles gegenüber der Deutschen Presseagentur. In einem Buch setzt sich der Sohn von Camilla und ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles mit der königlichen Küche auseinander. Während frühere Monarchen bereits zum Frühstück acht bis zehn Gänge serviert bekommen hätten, verzehre seine Mutter morgens meist nur etwas Porridge mit Honig. Charles III., 75, ihr Mann, bevorzuge Trockenfrüchte.

Emma Watson, 34, Daniel Radcliffe, 35, Rupert Grint, 36, einst Kinderstars in den „Harry-Potter“-Filmen, haben die verstorbene britische Schauspielerin Maggie Smith gewürdigt. Watson, die in den Filmen die Zauberschülerin Hermine Granger verkörpert, schrieb auf Instagram, früher habe sie keine Ahnung gehabt, welch eine Legende Smith gewesen sei, die in den Filmen Professorin McGonagall verkörpert habe. „Erst als Erwachsene habe ich schätzen gelernt, dass ich die Leinwand mit einer wahren Definition von Größe geteilt habe.“ Ron-Darsteller Grint schrieb, Smith sei „so besonders, immer lustig und immer liebenswürdig gewesen“. Auch „Harry-Potter“-Darsteller Daniel Radcliffe würdigte die zweimalige Oscar-Gewinnerin, die am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben war.

Saša Stanišić, 46, deutsch-bosnischer Schriftsteller, kann seinen Beruf als Buchautor empfehlen. Voraussetzung: Man kann, wie er, überall arbeiten. Er habe nicht nur ein Büro im Verlag, sondern sitze oft auch in einem Café in Hamburg-Altona. Auch in Zügen auf dem Weg zu Lesungen könne er gut schreiben, sagte Stanišić der Deutschen Presseagentur. „Ich kann wirklich überall arbeiten“, was ihm auch die Möglichkeit gebe, auf die Schulzeiten seines neunjährigen Sohnes Nikolai zu reagieren und viel Zeit mit ihm zu verbringen.