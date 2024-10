Hannes Jaenicke , 64, Schauspieler, tut sich schwer mit deutschem Humor. „Nur Deutsche lachen über deutschen Humor, er ist kaum exportierbar“, sagte Jaenicke der Deutschen Presse-Agentur. „Nicht einmal unsere Nachbarn in den Niederlanden verstehen unseren Humor.“ Er selbst lache über Ricky Gervais, Trevor Noah, Jon Stewart und Jimmy Kimmel – alles Entertainer aus dem Ausland. Aktuell allerdings ist Jaenicke mit Heino Ferch in einer ARD-Sketch-Comedy namens „Smeilingen – Ein Dorf wie Du und Ich“ als Dorfpolizist zu sehen. Obwohl er Komödie als „höchste Kunst“ der Unterhaltung ansehe, stelle er immer wieder fest, dass Deutschland insgesamt „ein Problem“ mit unbefangenem Lachen und Leichtigkeit habe, erklärte Jaenicke. Dabei sei „das klügste aller Sprichwörter“ ein deutsches: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“

(Foto: Horst Ossinger/dpa)

Helmut Werner, 40, österreichischer Künstler-Manager, erbt Heinos Vermögen. „Helmut und seine Familie sind mittlerweile auch meine Familie“, sagte Heino, 85, der Bild-Zeitung. Er habe seinem Manager und Geschäftspartner deshalb bereits eine Vier-Millionen-Euro-Villa in Kitzbühel überschrieben. Werner bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Bericht. Heino sagte dem Blatt, er liebe Helmut, seine Frau Nicole und ihren kleinen Sohn, und deshalb solle alles, was ihm gehöre, auch ihnen gehören. „Ich würde Helmut doch eh’ irgendwann alles vererben, da kann ich auch jetzt schon alles mit ihm teilen.“ Vor knapp einem Jahr war Heinos Frau Hannelore mit 82 Jahren gestorben. Noch zu Lebzeiten sei vereinbart worden, dass sich im Falle des Todes eines der Ehepartner Helmut Werner um den überlebenden Ehepartner kümmern solle. Dafür sollte der Manager später ihr gesamtes Vermögen erben, schreibt Bild. Werner galt einst als „Schwiegersohn in spe“ des verstorbenen Wiener Opernball-Freundes Richard Mörtel Lugner. Von 2009 bis 2016 war er mit dessen Tochter Jacqueline liiert.

(Foto: Evan Agostini/dpa)

Nina Dobrev, 35, Schauspielerin, und Shaun White, 38, dreifacher Snowboard-Olympiasieger, haben sich verlobt. Zu den ersten Gratulantinnen auf Instagram gehörten Supermodel Kendall Jenner und Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn. Laut der Zeitschrift Vogue hatte White der Schauspielerin seinen Antrag in einem New Yorker Restaurant gemacht. Er reichte ihr dafür einen Ring mit Diamanten. White hatte seine Freundin unter dem Vorwand eines Treffens mit Modejournalistin Anna Wintour in das Lokal geladen, trat Dobrev dort jedoch zusammen mit einem Fotografen gegenüber. Der Sportler und die Akteurin sind seit 2019 ein Paar. Die in Bulgarien geborene und in Kanada aufgewachsene Dobrev wurde durch die Teenie-Horrorserie „Vampire Diaries“ in ihrer Rolle als Elena bekannt. Der Kalifornier White hatte 2022 seine Olympia-Karriere beendet.

(Foto: Marcus Brandt/dpa)

Maria Ketikidou, 58, Schauspielerin, mag es, im Park zu arbeiten. Sie sei nämlich gut im „meditativen Gehen“ und dem Auswendiglernen von Texten während eines Spaziergangs. „Dabei speichert sich der Text umso besser ins Gedächtnis“, sagte Ketikidou im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. In ihrer Heimatstadt Hamburg bevorzuge sie – gerade im Herbst – den Hirschpark, in dessen Nähe sie als Jugendliche gewohnt habe. Aber auch das künstlerische Projekt „Park Fiction“ mit Palmen nahe den Landungsbrücken sage ihr zu. Ketikidou musste in ihrem Leben bereits viele Texte lernen, gerade lief die 500. Folge der ARD-Krimiserie „Großstadtrevier“, in der sie seit 31 Jahren mitspielt.

(Foto: VALERIE MACON/AFP)

Saoirse Ronan, 30, irische Schauspielerin, bekommt nach einem knappen Kommentar in einer Talkshow viel Zuspruch. Als in einer BBC-Show darüber gesprochen wurde, wie man sich bei einem Angriff mit einem fingierten Handyanruf schützen könne, sagte ihr Kollege Paul Mescal amüsiert: „Wer denkt denn über so etwas nach?“ Ronan entgegnete: „Frauen müssen darüber die ganze Zeit nachdenken. Habe ich recht, Ladys?“ Die Männer in der Runde wurden daraufhin ruhig und die Schauspielerin bekam viel Applaus vom Publikum. Zahlreiche Menschen hätten sich seitdem bei ihr gemeldet, erzählte Ronan („The Outrun“, „Lady Bird“) später beim Radiosender Virgin Radio UK. Mit so vielen Reaktionen habe sie nicht gerechnet. Die Debatte erlaube aber hoffentlich vielen Frauen, über ihre schlechten Erfahrungen zu sprechen und mögliche Auswege zu suchen.