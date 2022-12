Courteney Cox, 58, Schauspielerin, hat ihre Fans beglückt. In den Warner-Brother-Studios im kalifornischen Burbank, wo die berühmte Couch aus der US-Sitcom "Friends" steht, schummelte sich Cox von hinten auf ein Foto, wie man dank eines von ihr auf Instagram veröffentlichten Videos weiß. Ein Filmteam hatte "Friends"-Fans zuvor auf das orangene Sofa gelockt, das in der Serie im fiktiven Café "Central Perk" steht. Plötzlich sprang Cox, einer der Stars der Serie, hinter der Couch hervor und kam so mit aufs Bild. "Friends" lief erfolgreich von 1994 bis 2004.

Detailansicht öffnen (Foto: Fadel Senna/AFP)

Diane Kruger, 46, Schauspielerin, wollte lange Zeit keine Kinder haben. "Ich mochte mein Leben wirklich so, wie es war", sagte sie dem Magazin Tatler. Erst mit Ende 30 habe sie begonnen, über Nachwuchs nachzudenken, ihre Beziehung habe sich zu dieser Zeit aber nicht an einem Punkt befunden, an dem es sich angeboten hätte. Später bekam die in Niedersachsen geborene Hollywood-Darstellerin doch noch eine Tochter. Vater der heute vierjährigen Nova ist Norman Reedus, 53, Schauspieler, den Kruger 2015 kennenlernte. Das Kind habe "auf die schönstmögliche Weise" ihre Leben verändert, sagte sie.

Detailansicht öffnen (Foto: Brian Snyder/dpa)

William, 40, britischer Thronfolger, und seine Frau Kate, 40, Prinzessin, besuchen derzeit die USA. In der Halbzeitpause eines Basketballspiels ehrten die beiden eine 15-jährige Umweltaktivistin. Weiter planten sie, ein Start-up besuchen, welches die Entwicklung von Klima-Technologien unterstützt, sowie eine Organisation, die Jugendliche vor der Verwicklung in Bandenkriminalität schützen will. Es ist die erste Auslandsreise seit dem Tod von Williams Großmutter Queen Elizabeth II. der beiden.

Detailansicht öffnen (Foto: Fritz Meinecke / Instagram)

Fritz Meinecke, 33, Youtuber aus Magdeburg, verfügt mit seinem Outdoor-Projekt "7 vs. Wild" über die reichweitenstärksten deutsche Youtube-Serie. In der aktuellen Staffel filmen sich zwei Frauen und fünf Männer selbst dabei, wie sie sich in der Wildnis durchschlagen müssen - die Videos werden millionenfach geklickt. Im Vorjahr noch hatte Rezo mit zwei Politik-Videos die Liste dominiert. Laut dem Streamingdienst taucht er in diesem Jahr in den Top 5 jedoch nicht mehr auf. Auf Platz 2 der "Top Trending Videos 2022" landete ein inszenierter Streit zwischen den Youtubern Leon Machère und Standart Skill, der in einem Boxkampf ausgetragen wurde.

Detailansicht öffnen (Foto: Jonas Walzberg/dpa)

Ulrich Wickert, 79, Journalist und Autor, ist als Teenager aus dem Konfirmandenunterricht herausgeflogen. "Das war in Paris. Da habe ich dem Pfarrer in den Mantel geholfen - und ihm dabei den linken Ärmel zugehalten", sagte der teils in Frankreich aufgewachsene Ex-"Tagesthemen"-Moderator der Deutschen Presse-Agentur. "Alle lachten sich kaputt. Doch er war so sauer, dass er einen Brief schrieb, den ich meinem Vater geben musste. Darin stand, dass ich aus dem Konfirmandenunterricht ausgeschlossen wäre." Sein Vater habe den Brief allerdings weggeworfen. "Konfirmiert wurde ich dann von einem anderen Pfarrer", erinnerte sich Wickert.