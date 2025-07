Donald Trump, Wackelpuppe, schaut jetzt nicht mehr ganz so sehr nach Hillary Clinton aus. Wie das Magazin People berichtet, hat die „Hall of Presidents“, eine Attraktion in Disney World mit animierten Figuren, die die US-Präsidenten darstellen, am Wochenende neu eröffnet: mit einer aktualisierten Donald-Trump-Puppe. In der ersten Figur von 2017 hatten manche Betrachter eine Ähnlichkeit mit Hillary Clinton festgestellt, die damals gegen Trump angetreten war und überraschend verloren hatte.