Thomas Gottschalk , gerade noch 74, Showmaster, orientiert sich am Papst. Am Samstagabend verkündete der Moderator live im Fernsehen das Ende seiner Fernsehkarriere in der Samstagabendunterhaltung. In der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“, die er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch moderiert, sagte Gottschalk: „Ich werde am nächsten Sonntag 75, und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus.“ Er habe immer betont: Wenn der Tag erreicht sei, an dem er älter sei als der Papst, müsse Schluss sein. Der neugewählte Pontifex Leo XIV. ist 69 Jahre alt. Allerdings willigte Gottschalk ein, Anfang Dezember nochmal in einer Abschiedssendung aufzutreten.

(Foto: Carlos Osorio/Reuters)

Leo XIV., 69, Papst, ist offenbar ein Fan von weißen Socken. Der US-Baseballverein Chicago White Sox teilte auf Instagram ein Video aus dem Jahr 2005, in dem Robert Francis Prevost, wie er damals noch hieß, auf der Tribüne eines Heimspiels zu sehen ist. Damit könnte ein etwas absurder Streit über die sportlichen Vorlieben des Pontifex beendet sein. Denn auch die Chicago Cubs, der zweite Baseballverein in der Heimatstadt des obersten Katholiken, hatten dessen Zuneigung für sich reklamiert. Das Video aus dem Stadion ist nicht der einzige Beweis: John Prevost, ein Bruder des Papstes, stellte in der New York Times klar, dass dieser immer schon die White Sox unterstützt habe – während die Mutter ein Cubs-Fan gewesen sei. Leo XIV. wird indes bald Post aus Chicago bekommen, darin ein Sox-Trikot mit dem Namen „Pope Leo“ und der Rückennummer 14.

(Foto: Stephan Wallocha/dpa)

Marianne Hartl, 72, Volksmusik-Sängerin, hat ihren Körper neu sortiert. „Ich trage jetzt mein Ohr im Knie“, sagte sie der Bild-Zeitung. Wegen eines Knorpelschadens habe sie ständig Schmerzen gehabt und kaum noch Treppen steigen und nicht mehr Golf spielen können, führte die weibliche Hälfte des Duos „Marianne und Michael“ aus. Ein künstliches Kniegelenk habe sie aber nicht haben wollen. Ihr Orthopäde habe ihr stattdessen im Februar „unter lokaler Betäubung dreimal hintereinander Knorpel aus meinen hinteren Ohr herausgefräst, dann zerbröselt und mit Flüssigkeit versetzt. Dann hat er mir das Gemisch in mein Knie gespritzt“. Mittlerweile sei sie schmerzfrei und plane, an einem Golf-Turnier teilzunehmen.

(Foto: Chris Pizzello)

Katherine Schwarzenegger Pratt, 35, Autorin, wirkt angepisst. Mit dem People-Magazin sprach die Tochter von Arnold Schwarzenegger über die Kunst des Windelwechselns bei Jungen. Man müsse schnell sein und nicht viel Aufhebens machen. „Ich bin schon viel zu oft angepinkelt worden“, fuhr sie fort. Vor dem Wickeln sehe sie zu, dass sie Feuchttücher, Popo-Salbe und eine frische Windel griffbereit habe. Es komme dann aber nicht nur auf Schnelligkeit an, sondern auch darauf, das Baby abzulenken. Für ihre älteren Kinder sei das Speed-Wickeln beste Unterhaltung. Schwarzenegger ist mit dem Schauspieler Chris Pratt, 45, verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter (4 und 2) und einen sechs Monate alten Sohn.

(Foto: Marcus Brandt/dpa)

Jan Delay, 48, Musiker, bewahrt all seine Turnschuhe auf. „Ich habe gecheckt, dass ich da halt einen krassen Fimmel habe“, sagte der Sänger in der „NDR Talk Show“. „Ich habe wirklich alle behalten ab einem gewissen Alter, also so ab 17 oder 18, also wo der Fuß nicht mehr wächst.“ Rund 200 Paar Schuhe habe er in Kartons verstaut – sogar Einbrecher seien einst enttäuscht wieder abgezogen, nachdem sie nur gebrauchte Sneaker vorgefunden hätten.