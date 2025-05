Sam Riley , 45, britischer Schauspieler, ist der fünfhundertdrölfzigste britische Schauspieler, der sich zur vakanten Bond-Rolle verhalten muss. „Ich glaube wirklich, ich bin zu alt“, sagte Riley der Münchner Abendzeitung auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn man ihm die Rolle von James Bond anböte. In der Schule wäre das vielleicht sein Traum gewesen. Heute würde eine solche Verpflichtung sein ganzes Leben auf den Kopf stellen, so Riley. „Und wäre das das viele Geld wert?“ Seiner Ansicht nach hat James Bond den bisherigen Darsteller Daniel Craig auch nicht so richtig happy gemacht. Riley ist mit der deutschen Schauspielerin Alexandra Maria Lara verheiratet und hat mit ihr ein Kind.

(Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Charlotte Würdig, 46, Schauspielerin und Moderatorin, favorisiert die Lüge als Erziehungsmethode. „Du überlebst es ja nicht als Elternteil, wenn du nicht lügst. Das ist Fakt“, sagte Würdig, die zwei gemeinsame Söhne mit Ex-Partner Sido hat, in einem RTL-Interview. Das sei das Erste, was sie gelernt habe als Mutter: „Wenn du nicht mehr weiterweißt, anlügen. Wenn du Ruhe haben willst, anlügen.“ Sie verspreche ihren Söhnen zum Beispiel eine Pizza am nächsten Tag, wenn sie heute den ungeliebten Brokkoli aufessen, alles in der Hoffnung, dass sie das am nächsten Tag schon wieder vergessen hätten.

(Foto: Christoph Soeder/dpa)

Vicky Krieps, 41, Schauspielerin, hat ein sehr reines Gewissen. „Ich fühle mich nie schuldig“, sagte Krieps der Deutschen Presse-Agentur. „Ich finde, Schuld wird überbewertet“, meint die deutsch-luxemburgische Darstellerin („Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“). Statt sich von Schuldgefühlen plagen zu lassen, könne man ganz anderes tun: „Ich finde, man sollte lieber nach draußen gehen und einen Fremden ansprechen, anstatt seine Zeit mit Schuld zu verbringen.“

(Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa)

Lisa Lu, 98, Schauspielerin, hat nichts mehr dagegen, dass man auf ihrem Namen herumtrampelt. Die gebürtige Chinesin wurde mit 98 Jahren für ihre mehr als sechs Jahrzehnte lange Karriere vor Film- und Fernsehkameras und auf der Theaterbühne als älteste Empfängerin einer Sternenplakette auf Hollywoods „Walk of Fame“ geehrt. „In Filmen zu spielen, ist mein Leben und meine Liebe“, sagte der Star bei der Zeremonie im Herzen von Hollywood. Sie freue sich sehr über diese Auszeichnung, die ihr bereits 1960 angeboten worden sei. Damals habe sie noch abgelehnt, weil sie nicht wollte, dass auf ihrem Namen herumtrampelt wird.