Snoop Dogg, 52, US-Rapper, ist noch lieber Opa als Papa. „Kinder zu haben, war das beste Erlebnis, dass ich je hatte, aber Enkelkinder zu haben ist noch besser“, sagte er dem US-Portal „Access Hollywood“. Als Großvater könne er „alle Fehler, die ich als Vater gemacht habe, wiedergutmachen“. Seine Enkel nennen ihn „Papa Snoop“, sagte der „Drop it like it’s hot“-Rapper. „Wie Papa Schlumpf.“ Der Rapper, der für den US-Sender NBC die Olympischen Spiele in Paris kommentieren und eine Fackel tragen wird, hat drei Söhne und eine Tochter. Vergangenen Januar erzählte er in der „Jennifer Hudson Show“, dass er insgesamt zwölf Enkel habe.