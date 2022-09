Christian Lindner, 43, Politiker, denkt über ein neues Hobby nach. Als kleiner Junge wollte er Bauer werden, nun hat der Bundesfinanzminister immerhin viele Draußen-Hobbys. "Ich bin sehr intensiv in der Natur unterwegs, wann immer es meine Zeit erlaubt", sagte der FDP-Chef bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Er habe bereits einen Jagdschein, einen Fischerschein - und arbeite auch gerade am kleinen Reitabzeichen. "Das Nächste ist: Imkern", kündigte er an.

Robert Geiss, 58, Unternehmer, schlägt daneben. Auf einem Oktoberfest in Saint-Tropez sollte Geiss den Fassanstich übernehmen. Wie auf einem Video auf dem Instagram-Account seiner Frau Carmen Geiss zu sehen ist, holt er dreimal mit dem Bierschlegel aus, bevor er ihm aus der Hand fällt. Das Bier tropft auf den Boden, als aus dem Publikum der Hinweis kommt, dass der Hahn bereits offen sei. Robert Geiss steht in einer Bierlache und seine Frau postet das Video mit dem Kommentar: "Das ist ja mal total in die Hose gegangen."

Michael Jordan, 59, US-Basketballer, hat ein gewinnbringendes T-Shirt. Eines seiner Trikots ist in New York für rund zehn Millionen Dollar versteigert worden. Damit sei es das teuerste je versteigerte Basketball-Trikot, teilte das Auktionshaus Sotheby's nach der Versteigerung mit. Jordan hatte das Jersey im ersten Spiel der NBA-Finals im Jahr 1998 getragen. Der Basketballer und seine Chicago Bulls hatten die Finalserie 1998 mit 4:2 gegen die Utah Jazz gewonnen. Es war die sechste und letzte Meisterschaft der legendären Nummer 23.

Eva Briegel, 43, Sängerin der Band Juli, sucht sich anspruchsvolle Aufgaben. Sie studiere Psychologie, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Damit die Rübe mal etwas anderes macht als immer nur kreative Arbeit. Ich fand es total entspannt, für meine Statistik-Übungen auch mal wieder was mit Mathe zu tun zu haben und wissenschaftlich zu arbeiten. Das ist ein guter Gegenpol zu dieser oft egozentrierten Arbeit in der Musik." Demnächst mache sie ihren Bachelor-Abschluss.

Roland Kaiser, 70, Schlagersänger, will nicht "starrköpfig" werden. "Durch den Diskurs mit meinen Kindern bleibe ich neugierig und jung", sagte er im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online. In den Gesprächen gehe es etwa um das Thema Gendern. "Ich finde, sich damit auseinanderzusetzen und den Gedanken hinter dem Gendern zu verstehen, ist etwas Positives", sagte Kaiser, dessen Kinder schon im Erwachsenenalter sind. "In der sprachlichen Entwicklung steckt eine Menge Toleranz und Reflexion. Man muss die Sprache korrigieren." Manches sei "Hunderte von Jahren" alt und "nicht immer zeitgemäß".

Cardi B, 29, US-Rapperin hat gestanden und ist damit um einen Prozess vor einem New Yorker Gericht herumgekommen. Sie muss nun 15 Tage Sozialdienst ableisten, wie US-Medien berichteten. Laut der Anklage soll es im August 2018 in einem Stripclub in New York zu einem handgreiflichen Streit zwischen der Rapperin und zwei Bardamen gekommen sein. Cardi B und ihre Begleitung sollen Flaschen, Drinks und Stühle nach den Frauen geworfen haben. Diese gaben damals an, sie seien dabei verletzt worden. 2019 wies Cardi B die Vorwürfe zunächst noch zurück. Durch ihr Schuldeingeständnis entging sie nun einem Prozess, bei dem ihr im Falle einer Verurteilung Haft gedroht hätte.