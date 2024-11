Rod Stewart , 79, britischer Popstar, denkt darüber nach, fünf Autos zu verkaufen, da sie unter den Schlaglöchern auf den Straßen in der Nähe seines Hauses leiden. „Ich bin sehr glücklich und ewig dankbar, Besitzer dieser fünf wunderschönen Hybrid-Sportwagen zu sein, die meiner Meinung nach wahre Kunstwerke sind“, erklärte Stewart auf Instagram . „Leider muss ich wegen der Schlaglöcher auf unseren Straßen möglicherweise neue Besitzer für sie finden.“ Der Sänger hatte, wie der Guardian berichtet , zuvor immer wieder Ausbuchtungen in der Nähe seines Hauses in Harlow mit der Schaufel selbst aufgefüllt. Zum Beispiel, nachdem der Reifen eines Krankenwagens geplatzt war. Künftig aber möchte er auf solche Arbeiten verzichten.

(Foto: Kiko Huesca)

David Lynch, 78, US-Regisseur, warnt alle Raucher. Er führe gerade ein „hartes“ Leben aufgrund seiner Lungenkrankheit und könne „kaum durch einen Raum gehen“, wie er dem US-Magazin People erklärte. „Es ist, als ob man mit einer Plastiktüte um den Kopf herumläuft.“ Laut dem Magazin ist der Regisseur, der im August seine Erkrankung an einem Lungenemphysem öffentlich gemacht hatte, auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen. Lynch hatte schon als Kind mit dem Rauchen begonnen. Die Emphysem-Diagnose habe er 2020 erhalten und danach noch zwei weitere Jahre gebraucht, um mit dem Rauchen aufzuhören. Obwohl er einen „hohen Preis“ für seine Sucht zahle, bereue er das Rauchen nicht, sagte Lynch. Andere Raucher rufe er jedoch zur Reflexion auf: „Denkt darüber nach“, sagte er. „Ihr könnt mit diesen Dingen aufhören, die euch am Ende umbringen werden.“

(Foto: Vianney Le Caer/dpa)

Eva Longoria, 49, US-Schauspielerin („Desperate Housewives“), verlässt die USA. Sie sei nach den Wahlen froh, künftig abwechselnd in Mexiko und Spanien leben zu können, sagte sie der Zeitschrift Marie Claire. Als Schauspielerin sei sie privilegiert, denn sie könne „irgendwo hingehen“, meinte sie. „Die meisten Amerikaner haben nicht so viel Glück. Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen, und meine Angst und Traurigkeit gehört ihnen.“ Im Wahlkampf hatte Longoria sich für die demokratische Kandidatin Kamala Harris ausgesprochen, nicht für Donald Trump. Die Tatsache, „dass ein verurteilter Krimineller, der so viel Hass verbreitet, das höchste Amt bekleiden kann“, sei für sie schockierend, erklärte sie.

Megan Rebuli, Forscherin an Australiens Wissenschaftsorganisation Csiro, bittet Menschen, ihre Fürze mit einer Furz-App aufzunehmen. Das Dokumentieren der Darmwinde soll Forschern dabei helfen, ein Muster der Flatulenz-Gewohnheiten zu erstellen, erklärte sie in der News-Show „The Project“. Im Jahr 2021 hatte eine Studie ergeben, dass 60 Prozent der Australier übermäßige Blähungen erleben. Fürze seien einerseits ein natürliches Phänomen, sagte Rebuli. Andererseits hätten Faktoren wie Lebensmittel, Erkrankungen oder die Art, wie Menschen kauen oder schlucken, einen Einfluss darauf. Die App „Chart Your Fart“ („Erfasse deinen Furz“) helfe, die Forschungen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden voranzutreiben. Man suche daher Australier ab 14 Jahren, die „drei Tage lang Daten zu Flatulenzen liefern“. Die Nutzer sollen bitte Geruch, Lautstärke, Dauer und Verweilen in der Luft erfassen.