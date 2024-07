Ralf Schumacher , 49, ehemaliger Rennfahrer, zeigt sich in einem Instagram-Post vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit einem Mann. „Das Schönste im Leben ist wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat mit dem man alles teilen kann“, schrieb der frühere Formel-1-Pilot am Sonntagabend dazu. Das Foto zeigt die beiden Männer in Rückenansicht, wie sie aufs Meer blicken, offensichtlich von einem Boot aus. Die Sonne färbt den Himmel rötlich-gelb.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Bis Montagvormittag sammelte der Post fast 300 000 Likes. Ralf Schumacher ist der Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher und war früher selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er startete in 180 Formel-1-Rennen, sechs davon beendete er als Sieger. Ralf Schumacher war von 2001 bis 2015 mit Cora Schumacher verheiratet, der gemeinsame Sohn David, 22, ist ebenfalls Rennfahrer, er startet in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft. Auf Instagram kommentierte er den Beitrag seines Vaters: „Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir, Papa und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch.“ Laut einem Bericht der Bild-Zeitung handelt es sich bei Schumachers neuem Partner um seinen Generalmanager, einen gebürtigen Franzosen.

Detailansicht öffnen (Foto: Alberto Pezzali/dpa)

Kylie Minogue, 56, Sängerin, mag keine schöpferischen Pausen. „Ihr wisst ja, dass ich gerne beschäftigt bin, und ihr wisst, dass ich gerne immer etwas in petto habe“, sagte die Australierin dem Sender BBC Radio 2. „Ihr dürft also vermuten, dass da noch mehr kommt. Ihr müsst nicht allzu lange warten.“ Unklar ist, was da genau kommt. Womöglich arbeitet Minogue, die erst vor zehn Monaten ihr 16. Studioalbum veröffentlicht hat, an neuen Songs. In mehreren Medienberichten wurde zuletzt aber auch spekuliert, sie sitze an ihren Memoiren.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Wiz Khalifa, 36, Rapper, lernt möglicherweise aus seinen Fehlern. Nach eigenen Angaben ist er am Wochenende nach einem Konzert in Rumänien vorübergehend festgenommen worden – offenkundig auch, weil er auf der Bühne einen Joint rauchte. „Sie waren sehr respektvoll und haben mich gehen lassen. Ich werde bald wiederkommen. Aber das nächste Mal ohne einen großen Joint“, schrieb der US-Amerikaner in einem Post auf der Plattform X. „Die Show gestern Abend war fantastisch. Ich wollte dem Land Rumänien gegenüber nicht respektlos sein“, schrieb Khalifa weiter. In sozialen Medien kursierten Videos, die Khalifa rauchend auf der Bühne zeigten und wie er abgeführt wurde. Die Direktion zur Aufklärung von organisierter Kriminalität und Terrorismus des Landes teilte mit, dass gegen einen US-Bürger wegen des unerlaubten Besitzes von Risikodrogen ermittelt werde.