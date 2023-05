Post Malone, 27, US-Sänger, hat sich auf einen stinkenden Kompromiss eingelassen. Während eines Konzerts hatte er im Publikum eine Frau entdeckt, die ihm Schuhe schenken wollte, wie in einem Video auf Twitter zu sehen ist. "Ich wollte sie auf jeden Fall abholen", sagte er zu ihr, "du bist eine Legende, danke!" Die bestand aber darauf, dass er ihr im Gegenzug seine Schuhe schenkt. "Oh, ich wusste nicht, dass das hier ein Tausch ist", sagte der Sänger, während er seine Schuhe auszieht, "ich muss dich aber warnen, vermutlich stinken diese Schuhe." Malone signierte die Sneaker und umarmte den Fan zum Abschied.

Detailansicht öffnen (Foto: Yui Mok/dpa)

Meg, royales Pferd, wird König Charles III. nach der Krönung zum Buckingham-Palast fahren. Auf dem Instagram-Account der britischen Königsfamilie wurden die diensthabenden Huftiere vorgestellt. Sechs Pferde der Rasse "Windsor Grey" ziehen die "Diamond Jubilee State"-Kutsche vor der Zeremonie zur Westminster Abbey. Die Pferde hören auf die Namen: Icon, Shadow, Milford Haven, Echo, Knightsbridge und Tyrone. Auf dem Rückweg gesellen sich noch Newmark und Meg dazu. Namensähnlichkeiten mit realen Personen sind vermutlich rein zufällig.

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Katarina Witt, 57, ehemalige Eiskunstläuferin, schwärmt für ihre Doppelgängerin. Derzeit wird ein Teil ihres Lebens verfilmt. Von ihrem Film-Ich Lavinia Nowak, 27, ist Witt begeistert. "Sie ist so bezaubernd, dass ich Lavinia sofort in mein Herz geschlossen hab", sagte Witt der Bild. "Lavinia live spielen zu sehen, war etwas unwirklich, da ich meinem ,jungen Ich' begegnete." Gleichzeitig habe sie deren Leidenschaft für den Beruf als Schauspielerin gespürt. "Sie brennt fürs Spielen wie ich fürs Eis", sagte Witt.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Drew Barrymore, 48, Schauspielerin, tritt in den Ausstand. Aus Solidarität mit den streikenden Mitgliedern der "Writers Guild of America" werde sie die Preisverleihung der "MTV Movie & TV Awards" nicht moderieren, sagte sie CNN. "Alles, was wir an Kino- und Fernsehfilmen feiern und ehren, ist aus ihrer schöpferischen Kraft entstanden", sagte sie. Die Awards werde sie von zu Hause aus verfolgen. Mit dem Streik wollen die Drehbuchautoren bessere Verträge mit den großen Hollywood-Studios durchsetzen.

Detailansicht öffnen (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Franca Lehfeldt, 33, Journalistin, hat einen Korb von Reinhold Messner bekommen. Für ihr aktuelles Buch wollte sie den Sportler interviewen, wie sie in dem Podcast "Apokalypse & Filterkaffee" erzählt. Reinhold Messner sei von der Anfrage nicht begeistert gewesen. "Wenn ich ein Buch schreiben will, brauche ich Sie doch nicht!", zitiert Lehfeldt den 78-Jährigen. "Das schreibe ich alleine! Da setze ich mich hin, und wenn Sie ein Buch schreiben wollen, setzen Sie sich hin und schreiben ein Buch!", habe er weiter gewettert.