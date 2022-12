Camilla, 75, Königsgemahlin, trägt zu Weihnachten Fasan. Sie und ihr Ehemann, Prinz Charles III., 74, haben gerade ihre erste Karte zum Fest verschickt und dafür ein Bild von den Highland Games in Schottland gewählt. Das Foto zeigt den Monarchen im Tweed-Jacket und mit bunt-gestreifter Krawatte. Camilla trägt ein grünes Kostüm und einen passenden Hut mit einem Fasanen-Motiv und schaut ihn strahlend an. Das Bild wurde im September im schottischen Braemar gemacht. Charles war damals noch Thronfolger, seine Mutter Elizabeth II. starb fünf Tage später auf Schloss Balmoral, nur wenige Kilometer von Braemar entfernt.

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/AP)

Rihanna, 34, Sängerin, gehört zu den 93 Menschen mit dem besten Stil im Jahr 2022. Die New York Times hat die Liste erstellt, auf der etwa Ben Affleck, 50, Schauspieler, zu finden ist, der sich nach der Wiedervereinigung mit Jennifer Lopez, 53, ohne Widerstand einem Glow-Up unterzogen habe. Oder Kollege Ryan Gosling, 42, für seine Ken-Version mit glänzender Brust und platinblondem Haar, die die Gehirne schmelzen lasse wie eine brennende Mattel-Puppe. Rihanna habe ihre Schwangerschaft durch ein "zufälliges" Fotoshooting enthüllt und dann ihren wachsenden Bauch in all seiner nackten, ausgedehnten Herrlichkeit präsentiert.

Detailansicht öffnen Boris Becker (Links) und Oliver Pocher (rechts). (Foto: Stefan Rousseau; Felix Hörhager/dpa)

Boris Becker, 55, Häftling, legt Berufung im Rechtsstreit mit Oliver Pocher, 44, ein. Das bestätigte das Oberlandesgerichts Karlsruhe der Deutschen Presse-Agentur. Der frühere Tennisprofi war Mitte November mit einer Zivilklage gegen Pocher am Offenburger Landgericht gescheitert. Es geht um die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Becker sitzt derzeit wegen Verschleierung von Teilen seines Vermögens während seiner Privatinsolvenz in einem britischen Gefängnis, Medienberichten zufolge steht seine Freilassung und Abschiebung aber kurz bevor. Becker und Pocher teilen dieselbe Ex-Freundin und hatten sich auch schon über Twitter Streits geliefert. Der Gerichtsstreit dreht sich um eine Fernsehsendung von Pocher.

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Otto Waalkes, 74, Komiker, malt gegen alles. Er habe manchmal kleine Erschöpfungserscheinungen, aber sich zur Ruhe setzen wolle er nicht, sagte er der Deutschen Presse-Agentur: "Malen hilft gegen alles, auch gegen Reife und Erschöpfung." Um nicht einzurosten, spiele er zudem Klavier, Gitarre, Tennis und gehe schwimmen. "Vom Frühjahr bis Oktober schwimme ich in der Elbe", so der Wahl-Hamburger. "Ich bin ein Ostfriese und an der Nordsee groß geworden." Angesichts des Krieges in der Ukraine sei er derzeit sehr besorgt. "Ich kann nur versuchen, trotz allem gute Laune zu verbreiten - das ist mein einziges Talent."

Detailansicht öffnen (Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Timur Bartels, 27, Schauspieler und Sänger, hält nicht viel von Besinnlichkeit. "Ich glaube, so ein bisschen Streit und vor allem Chaos gehört irgendwie dazu. Ohne dieses Chaos wäre Weihnachten kein richtiges Weihnachten und wahrscheinlich viel zu perfekt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Einige Traditionen pflegt der Berliner aber doch zum Fest, wie etwas das Raclette-Essen. "Das hat sich bei uns so entwickelt, weil mein Bruder schon ganz lange vegetarisch isst und die Weihnachtsgans deshalb ausfällt." Außerdem spiele er vor der Bescherung immer etwas Musik. "Früher musste ich für den Weihnachtsmann am Klavier Stücke wie ,Für Elise' spielen und heute zeige ich meiner Familie eigentlich immer neue Songs von mir."

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Max Raabe, 60, Sänger, setzt am Geburtstag auf Ruhe. "Diesmal lasse ich es ausfallen, aber eher aus Faulheit", sagte er über seinen Ehrentag an diesem Montag. Entweder der runde Geburtstag werde richtig gefeiert - oder gar nicht, erklärte er dem Stern. "Wir sind auf Tour, es sind massive Zeiten, ich bin froh, einen Tag Ruhe zu haben." Sie würden zu zweit oder zu dritt gemütlich essen gehen.