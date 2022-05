Olaf Scholz ist schwer zu kopieren, die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño will nicht ausschließlich mit Männern aufs Foto und Schauspielerin Rebel Wilson hat sich analog verliebt.

Olaf Scholz, 63, Bundeskanzler, ist einzigartig. Einer Doppelgänger-Agentur aus Mülheim an der Ruhr ist es noch immer nicht gelungen, eine Scholz-Kopie zu finden. Dabei sehe der SPD-Politiker doch wie eine Million anderer Männer mit Halbglatze aus, sagte Agentur-Chef Jochen Florstedt der Deutschen Presse-Agentur: "v-förmige Augenbrauen, der Kopf geht hinten etwas nach oben und der verschmitzte Blick". Dennoch sei bei mehr als 50 Bewerbungen seit der Bundestagswahl im vergangenen Herbst nicht einer dabei gewesen, der das alles in sich vereinen könne.

Detailansicht öffnen (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Nadia Calviño, 53, spanische Wirtschaftsministerin, will nicht allein unter Männern sein. Bei einem Managerforum verweigerte sie ein Gruppenfoto, weil sie auf dem Bild die einzige Frau gewesen wäre. Im Netz wurde sie dafür von Aktivisten und Kolleginnen in der linksgerichteten Regierung gelobt, von Spitzenunternehmern aber scharf kritisiert. "Das ist doch nur Getue", sagte etwa der Präsident des spanischen Unternehmerverbandes CEOE, Antonio Garamendi. Mit ihrer Weigerung löste Calviño im "Madrid Leaders Forum" ein Versprechen ein, das sie im Februar gegeben hatte. Die erste Stellvertreterin von Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte damals angekündigt, dass sie nie wieder ein Foto machen oder an Debatten teilnehmen würde, bei denen sie die einzige Frau sei. "Wir können es nicht länger als normal ansehen, dass 50 Prozent der Bevölkerung bei solchen Events nicht anwesend sind", betonte sie.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/AP)

Rebel Wilson, 42, australische Schauspielerin, hat sich analog verliebt. Früher habe sie sich häufig über Dating-Apps verabredet, sagte Wilson im Podcast "U Up?". Mit ihrem neuen Freund aber sei sie ganz klassisch verkuppelt worden. Ein gemeinsamer Bekannter habe das erste Treffen eingefädelt. "Er hat uns beide seit mindestens fünf Jahren gekannt und meinte: ,Ja, ich denke, ihr beide könntet euch gut verstehen' - und das haben wir getan." Dank der Verbindung über "eine vertraute Quelle" habe sie ihrem neuen Freund schneller näherkommen können als einer Dating-App-Bekanntschaft: "Dann denkst du: Okay, ich kann diesem Menschen vertrauen, dass er echt und tatsächlich derjenige ist, der er behauptet zu sein - etwas, was du bei den Apps nicht wirklich weißt."

Detailansicht öffnen (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Bozidarka Zimmermann, 36, OP-Schwester am Universitätsklinikum Freiburg, ist zur "Pflegerin des Jahres" gekürt worden. Wie die Initiative "Herz & Mut" anlässlich des Internationalen Tags der Pflege am Donnerstag mitteilte, erhält die ausgebildete Fachgesundheits- und Krankenpflegerin den Hauptpreis in Höhe von 5000 Euro. "Bozidarka Zimmermann zeigt eindrucksvoll, wie die Kombination von fachlicher Qualifikation, großer Empathie und Liebe zum Pflegeberuf sich auf die Pflegequalität positiv auswirken und auch junge Menschen für den Beruf begeistern kann", hieß es. Mit der Auszeichnung werden zum sechsten Mal bundesweit Pflegekräfte geehrt, Angehörige, Patienten oder Arbeitskollegen hatten etwa 1000 Pflegerinnen und Pfleger vorgeschlagen.