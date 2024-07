Nicolas Cage , 60, Schauspieler, fühlt sich unwohl in der Rolle des Serienkillers. „Das ist wirklich nichts, was ich gerne mache“, sagte der US-Amerikaner dem New Yorker . Cage ist zurzeit als Serienmörder „Longlegs“ im gleichnamigen Horrorfilm zu sehen, in seiner Rolle bringt er Väter dazu, ihre Familien auszulöschen. „Ich weiß, dass nach ,Longlegs‘ das Telefon ununterbrochen klingeln wird, um mich für Serienmörder-Rollen anzufragen“, sagte er weiter. „Ich mag keine Gewalt. Ich will keine Leute spielen, die anderen wehtun.“

Alyssa Milano, 51, Schauspielerin, nimmt es mit dem Grundsatz „de mortuis nihil nisi bene“ nicht ganz so genau. Zum Krebstod ihrer ehemaligen Serienkollegin bei „Charmed – Zauberhafte Hexen“, Shannen Doherty, gab sie ein Statement heraus, aus dem unter anderem das Magazin Variety zitiert. „Es ist kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine komplizierte Beziehung hatten“, heißt es darin. Im Kern sei Doherty aber jemand gewesen, den sie zutiefst respektiert und vor dem sie Ehrfurcht gehabt habe. „Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde, und die Welt ist weniger ohne sie. Mein Beileid an alle, die sie geliebt haben.“ Im vergangenen Jahr hatten die beiden Schauspielerinnen via Social Media darüber gestritten, wer denn nun schuld sei an Dohertys Ausstieg aus „Charmed“ im Jahr 2001. Die US-Amerikanerin war am Samstag im Alter von 53 Jahren gestorben.

Wiz Khalifa, 36, Rapper, lernt möglicherweise aus seinen Fehlern. Nach eigenen Angaben ist er am Wochenende nach einem Konzert in Rumänien vorübergehend festgenommen worden – offenkundig auch, weil er auf der Bühne einen Joint rauchte. „Sie waren sehr respektvoll und haben mich gehen lassen. Ich werde bald wiederkommen. Aber das nächste Mal ohne einen großen Joint“, schrieb der US-Amerikaner in einem Post auf der Plattform X. „Die Show gestern Abend war fantastisch. Ich wollte dem Land Rumänien gegenüber nicht respektlos sein“, schrieb Khalifa weiter. In sozialen Medien kursierten Videos, die Khalifa rauchend auf der Bühne zeigten und wie er abgeführt wurde. Die Direktion zur Aufklärung von organisierter Kriminalität und Terrorismus des Landes teilte mit, dass gegen einen US-Bürger wegen des unerlaubten Besitzes von Risikodrogen ermittelt werde.

Kylie Minogue, 56, Sängerin, mag keine schöpferischen Pausen. „Ihr wisst ja, dass ich gerne beschäftigt bin, und ihr wisst, dass ich gerne immer etwas in petto habe“, sagte die Australierin dem Sender BBC Radio 2. „Ihr dürft also vermuten, dass da noch mehr kommt. Ihr müsst nicht allzu lange warten.“ Unklar ist, was da genau kommt. Womöglich arbeitet Minogue, die erst vor zehn Monaten ihr 16. Studioalbum veröffentlicht hat, an neuen Songs. In mehreren Medienberichten wurde zuletzt aber auch spekuliert, sie sitze an ihren Memoiren.

Karl Lauterbach, 61, Bundesgesundheitsminister, hat sein Laster im Griff. „Ich trinke sehr regelmäßig Rotwein“, sagte der SPD-Politiker zur Bild-Zeitung. Aber er betrinke sich nie. „Nach dem zweiten Glas höre ich schlagartig auf“, fuhr er fort. „Jeder Mensch hat Laster und das ist auch richtig so, aber mit diesen sollte man nicht unbedingt kokettieren.“ Während er dem Alkohol in Maßen nicht abgeneigt ist, verzichtet Lauterbach schon seit Jahren auf Fleisch und Salz. Mit der Zubereitung von Speisen hat der Minister es nicht so. Er sei alles, aber kein Koch. „Niemand würde gerne von mir bekocht werden.“