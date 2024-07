Natalie Portman , 43, Schauspielerin, findet Trost in krassen Sprüchen. In der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon erzählte die Oscargewinnerin, wie die Sängerin Rihanna , 36, ihr nach der Scheidung von dem französischen Choreografen Benjamin Millepied zu neuem Selbstbewusstsein verholfen habe. Am Rande der Pariser Fashion Week habe Rihanna sie umarmt und zu ihr gesagt: „Du bist eine der heißesten Schlampen von Hollywood, für immer.“ Dieses Lob habe ihren Trennungsschmerz gelindert. „Ich glaube, jede Frau, die eine Scheidung durchmacht, sollte von Rihanna zu hören bekommen, was für eine krasse Schlampe sie ist.“ Portman und Millepied waren elfeinhalb Jahre verheiratet und haben zwei Kinder.

Detailansicht öffnen (Foto: Zuma Press/dpa)

Ozzy Osbourne, 75, Rockmusiker, und seine Frau Sharon Osbourne, 71, haben kein Glück mit ihren Klunkern. Ihnen sei insgesamt bereits „etwa vier Mal“ der gesamte Schmuck gestohlen worden, sagte Sharon Osbourne im „The Osbournes Podcast“. Einmal, in einem Hotel, sei sie den mutmaßlichen Tätern noch begegnet, während diese vorgegeben hätten, „das Licht im Flur vor unserer Tür zu wechseln“. Wie ihr Mann Ozzy erzählte, wurde ihnen in dem Hotel „alles“ geklaut, darunter auch ein Diamantring. Sharon berichtete noch von einem weiteren Raub, der aber so „schmerzhaft“ gewesen sei, dass sie darüber nicht sprechen wolle. Details zu Ort und Zeit der Vorfälle nannte das Paar nicht. Der ehemalige Black-Sabbath-Frontmann hatte 2004 einen Einbruch in sein Landhaus in Buckinghamshire bei London öffentlich gemacht. Den Osbournes wurde nach damaligen Angaben Schmuck im Wert von bis zu drei Millionen Euro gestohlen.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa)

Emma Roberts, 33, Schauspielerin, ist glücklich über einen Klunker. Die US-Amerikanerin teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie einen Arm um ihren Freund legt, den Schauspieler Cody John. An ihrem Finger funkelt ein Ring. Dazu schrieb sie: „Ich stelle das hier rein, bevor meine Mutter es allen erzählt.“ Kolleginnen wie Lindsay Lohan und Nina Dobrev gratulierten, die Schauspielerin und Sängerin Lea Michele kommentierte: „Ich plane schon die Bachelorette-Party!!!! Ich freue mich so für dich, Baby!“ Roberts, Nichte von Hollywood-Star Julia Roberts, hat aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund einen drei Jahre alten Sohn.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Delmas/AFP)

Drake, 37, Rapper, nimmt sein überflutetes Zuhause mit Humor. In einer Instagram-Story auf seinem Account ist zu sehen, wie trübes, braunes Wasser wadenhoch in seiner Villa in Toronto steht. Seine Überschrift zu dem Video: „Wäre besser, wenn das Espresso Martini wäre.“ In der kanadischen Millionenstadt regnet es derzeit heftig. Straßen und Häuser stehen unter Wasser, immer wieder fiel zuletzt der Strom aus, die Feuerwehr musste auf der überfluteten Stadtautobahn Don Valley Parkway zahlreiche Menschen aus ihren Fahrzeugen retten.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Shirey/MLB Photos via Getty Images)

Ingrid Andress, 32, Countrysängerin, entschuldigt sich für schiefe Töne. Beim Singen der US-Hymne beim Home-Run-Derby in Texas sei sie betrunken gewesen, schrieb sie auf Instagram. „Das war nicht ich gestern Abend.“ Sie werde sich in eine Einrichtung einweisen lassen, um die Hilfe zu bekommen, die sie brauche. „Ich entschuldige mich bei der MLB (Major League Baseball), allen Fans und dem Land, das ich so sehr liebe, für diese Darbietung.“ Andress war für ihre A-capella-Version von „The Star-Spangled Banner“ bei dem Baseball-Event in den sozialen Netzwerken mit Spott überzogen worden: Es handle sich um „eine der schlechtesten Nationalhymnen-Darbietungen aller Zeiten“.