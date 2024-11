Victoria Kjær Theilvig, 21, dänische Tänzerin, Tierschutzaktivistin und Diamantenhändlerin, ist zur „Miss Universe“ gekrönt worden. Bei der 73. Auflage des Schönheitswettbewerbs in Mexiko-Stadt setzte sich die 21-Jährige, die außerdem von einem Jura-Studium in Harvard träumt, gegen mehr als 120 Konkurrentinnen durch und holte erstmals den Titel für Dänemark. Als sie im Finale nach ihrer Botschaft für alle Frauen gefragt wurde, antwortete sie, wie auf Video dokumentiert ist: „Egal, woher du kommst, egal, welche Vergangenheit du hast, du kannst dich immer dafür entscheiden, sie zu deinen Stärken zu machen. (...) Gib niemals auf und glaube an dich und deine Träume.“ Zweite wurde Miss Nigeria, auf den dritten Platz kam die Kandidatin aus dem Gastgeberland. Deutschland wurde von Pia Theissen aus Köln vertreten. Bisher durften nur Frauen zwischen 18 und 28 Jahren um die Schönheitskrone kämpfen. Dieses Mal gab es keine Altersgrenze. Die älteste Teilnehmerin war die in Kamerun geborene Miss Malta, Beatrice Njoya, die 40 Jahre alt ist und drei Kinder hat.