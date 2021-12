Moritz Bleibtreu, 50, Schauspieler, hat auf seinem Unterarm ein "Toi toi toi"-Tattoo mit der Handschrift seines Vaters stehen. "Das ist eine der wenigen handschriftlichen Nachweise, die ich noch von meinem Vater habe. Das ist so ein Zettelchen, das hängt eingerahmt bei mir zu Hause", sagte Bleibtreu der Deutschen Presse-Agentur. Die Botschaft für gutes Gelingen vor Auftritten habe sein Vater damals für seine Mutter, die Schauspielerin Monica Bleibtreu, aufgeschrieben. Er selbst sei auch ein bisschen abergläubisch. "Wer ist das nicht? Ich finde es ja eher befremdlich, wenn man gar nicht abergläubisch ist."

Detailansicht öffnen (Foto: Alex Brandon/dpa)

Melania Trump, 51, ehemalige First Lady, verkauft digitale Kunst. Die Frau von Ex-US-Präsident Donald Trump kündigte auf Twitter an, eine Plattform für den Verkauf von Non-Fungible Tokens (NFT) - also digital geschützten Originalen - auf ihrer Webseite zu starten. "Ein Teil" der Erlöse solle Kindern zu Gute kommen. Wie viel, das ließ sie offen. Ein NFT ist eine geschützte Datei, die auf der Architektur der Blockchain-Technologie basiert. Als Käufer dieser Kunst besitzt man das Echtheitszertifikat einer Datei und damit das Original. Das erste zum Verkauf stehende Kunstwerk sei die limitierte Auflage einer "atemberaubenden Aquarellmalerei", die die "kobaltblauen Augen" der früheren First Lady zeige. Der Titel des digitalen Kunstwerks: "Melanias Vision". Das NFT sei bis Ende Dezember erhältlich - laut ihrer Webseite zum Preis von umgerechnet etwa 160 Euro.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Gerhard Polt, 79, Kabarettist, erkennt in seiner Arbeit eine gewisse Verwandtschaft zu Mozart und Beethoven. "Ich glaube nicht, dass Humor ein Handwerk ist", sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Wenn man etwas Lustiges schreibt, ist es eine Art Komposition. Woher hat Mozart seine Komposition? Wo hat's der Beethoven her? Er hockt sich hin und schreibt das. Manchmal streicht er es durch und macht es noch mal. Das nennt man ja gemeinhin Kreativität."

Detailansicht öffnen (Foto: Jeff J Mitchell/dpa)

Prinz William, 39, britischer Thronfolger, hilft Kindern bei der weihnachtlichen Filmauswahl. "Er ist sehr lustig, und ich schaue ihn jedes Jahr zu Weihnachten, er bringt mich immer noch zum Lachen", sagte der Queen-Enkel bei einem Gespräch mit kranken Kindern über den Film "Buddy - Der Weihnachtself" mit Will Ferrell. Als Weihnachtslied gefalle ihm auch Mariah Carey, sagte William und meinte vermutlich den Song "All I Want For Christmas Is You". "Offensichtlich gibt es viele gute (Weihnachtslieder), aber ich wähle 'Feliz Navidad', es ist etwas fröhlicher."