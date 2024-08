Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Schöpfer der türkisfarbenen Statue, die von einem silberfarbenen Gewand umhüllt ist, ist der Künstler Daniel Arsham. Im antiken Rom waren vorwiegend Götter, Herrscher und Helden beliebte Motive für Statuen. Private Skulpturen von Verwandten ehrten vor allem Tote.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

George Clooney, 63, Schauspieler, nimmt Rache. In einem Interview mit dem Männermagazin GQ wurde er nach dem Film „From Dusk Till Dawn“ von 1996 gefragt, in dem der Regisseur Quentin Tarantino, 61, seinen Bruder spielt. „Er war okay“, sagte Clooney und erklärte umgehend, warum seine Antwort so verhalten ausfiel: „Quentin hat letztens irgendeinen Scheiß über mich erzählt, da war ich etwas irritiert.“ Tarantino habe in einem Interview die großen Filmstars aufzählen sollen und habe Brad Pitt und irgendjemand anderen genannt. Als der Interviewer nach Clooney gefragt habe, habe er geantwortet: „Der ist kein Filmstar. Nennen Sie mir einen Film seit der Jahrtausendwende.“ Clooneys Kommentar dazu: „Und ich dachte mir nur: Seit der Jahrtausendwende? Das ist meine ganze verdammte Karriere.“ Trotzdem habe man als Schauspieler Glück, mit solch tollen Regisseuren arbeiten zu dürfen. „Regie und Drehbuch erhalten dich als Schauspieler am Leben.“

Detailansicht öffnen (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

Zach Braff, 49, Schauspieler, entschuldigt sich für schlechte Witze. Im Podcast „Inside of You“ sprach er über das Ende der erfolgreichen Nullerjahre-Sitcom „Scrubs – die Anfänger“, in der er den Nachwuchsarzt J.D. spielte. „Wir fingen an, Witze zu wiederholen, wir waren alle ziemlich kaputt“, sagte der US-Amerikaner. Es sei der Job der Besetzung gewesen, jeden Tag richtig zu lachen. „Und als das nach neun Jahren zu Ende ging, waren wir alle ein bisschen erschöpft davon.“ Sie hätten nicht wirklich ein Leben außerhalb der Rolle gehabt. Auch wenn sich das Ende der Sitcom im Jahr 2010 für ihn richtig angefühlt habe, sei er offen für eine Rückkehr ins fiktive „Sacred Heart Hospital“. „Wenn ich jetzt zurückblicke und über einen Neustart spreche, dann denke ich: Oh mein Gott. Es wäre so schön, wieder mit diesen Leuten lachen zu können.“

Detailansicht öffnen (Foto: Yaroslav Sabitov/dpa)

Harry, 39, britischer Prinz im US-Exil, ist kein geduldiger Arbeitgeber. Laut britischen Medienberichten trennten sich der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan, 43, nach nur drei Monaten Zusammenarbeit von ihrem Stabschef Josh Kettler. Man habe sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, dem Vernehmen nach war Kettler noch in der Probezeit. Man sei sich einig, dass er nicht die richtige Besetzung gewesen sei, hieß es zur Begründung. Die Nachrichtenagentur PA analysierte etwas giftig: „Harry und Meghan haben sich den Ruf erworben, nicht in der Lage zu sein, Mitarbeiter zu halten, während sie ihre Wohltätigkeits- und Produktionsprojekte in den USA vorantreiben.“