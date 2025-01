(Foto: Annette Riedl/dpa)

Bill Gates, 69, Microsoft-Milliardär, bereut seine Scheidung von seiner langjährigen Frau Melinda French Gates, 60. Es sei „etwas Wunderbares, wenn man sein ganzes Erwachsenenleben mit einer Person verbringt“, sagte Gates der Sunday Times. Es sei eines seiner größten Ziele im Leben gewesen, die 45-jährige Ehe seiner eigenen Eltern zu wiederholen. Um das zu erreichen, habe er sich unter anderem bemüht, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, als sein Vater das getan habe, „aber das Verhältnis war immer noch 10:1“ für seine Frau. Die Ehe habe ihn immer geerdet, die Trennung sei hart gewesen. Auf die Frage, ob die Scheidung sein einziger Misserfolg im Leben gewesen sei, sagte Gates: „Das müsste ganz oben auf der Liste stehen. Es gibt noch andere, aber keine, die wichtig sind.“ Die Ehe der Gates’ wurde 2021 nach 27 Jahren geschieden. Sie haben drei Kinder und zwei Enkel.

(Foto: Jordan Strauss/dpa)

Karla Sofía Gascón, 52, spanische Trans-Schauspielerin, hat für ihre Oscar-Nominierung nicht nur Glückwünsche erhalten. Sie hätten „Beleidigungen, jede Art von Drohungen sowie auch Demütigungen“ erreicht, sagte sie laut einem Bericht der Zeitung El País bei einem Pressegespräch. Im Netz laufe eine „organisierte Kampagne“ gegen den Film, sagte Gascón, die als erste trans Frau für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde. „Es gibt einen Kampf von Menschen, rückständig oder mit geringen geistigen Fähigkeiten, die gegen Freiheit und Respekt, Zuneigung, Liebe und eine gerechte und egalitäre Gesellschaft sind.“ Die Spanierin spielt im Musical-Thriller „Emilia Pérez“ einen mexikanischen Drogenboss, der ein neues Leben als Frau beginnen möchte.

(Foto: @fler/Instagram)

Fler, 42, Berliner Rapper, hat ungewohntes Terrain betreten: Er besuchte auf Einladung des CDU-Abgeordneten Philipp Amthor, 32, den Deutschen Bundestag. „Keine Ahnung wie die so einen wie mich hier reingelassen haben“, schrieb er danach auf Instagram. Die Bild-Zeitung, die Fler bei dem Besuch begleitete, zitierte ihn mit folgenden Worten: „Wir, die Jungs von der Straße, hatten nie das Gefühl, dass die Politik einen sieht, dass die Politiker unsere Welt auf der Agenda haben.“ Er werde im Februar „sogar wählen gehen“, wisse aber noch nicht, welche Partei. Amthor hatte Fler eingeladen, nachdem es Missstimmung wegen eines Wahlvideos gegeben hatte: Darin werden offenbar ungefragt Ausschnitte aus einem alten Interview von Fler verwendet. Als Entschädigung gab es für den Rapper außer der Einladung in den Bundestag einen Friedrich-Merz-Pullover aus dem CDU-Shop.

(Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Frank-Walter Steinmeier, 69, Bundespräsident, hat während der Corona-Pandemie zeitweilig auf einer Luftmatratze geschlafen. Als sich im März 2020 einer seiner Sicherheitsleute mit dem Virus infiziert habe und er selbst deshalb unter Quarantäne gestellt worden sei, „habe ich mich mit ein paar Büchern und einem Laptop in die Dachkammer zurückgezogen und auf einer Luftmatratze campiert“, sagte Steinmeier dem Stern. Unter anderem habe er den Bestseller „1918. Die Welt im Fieber“ von Laura Spinney gelesen. „Das beschäftigt einen schon, wenn man in der Phase einer anschwellenden Pandemie erinnert wird, dass die sogenannte Spanische Grippe 1918 in nur vier Monaten mehr Opfer gefordert hat als der Erste Weltkrieg in vier Jahren.“ Im Hause Steinmeier war während der Corona-Zeit besondere Vorsicht geboten: 2010 hatte der Bundespräsident seiner Frau Elke Büdenbender, 63, eine Niere gespendet, sie war wegen einer abgesenkten Immunität gefährdet.