Detailansicht öffnen (Foto: Charles Krupa/dpa)

Felicity Huffman, 61, Schauspielerin ("Desperate Housewives"), verarbeitet noch immer ihre Haftstrafe. Im Park Theatre in London probt sie derzeit für eine Komödie. "Ich bin dankbar, hier zu sein. Aber wie es mir geht? Ich schätze, ich verarbeite immer noch", sagte sie dem Guardian. Huffman hatte sich schuldig bekannt, etwa 14 000 Euro Schmiergeld gezahlt zu haben, damit Antworten ihrer ältesten Tochter bei einer Aufnahmeprüfung für Hochschulen nachträglich aufgebessert wurden. Dafür hat ein Gericht in Boston sie 2019 verurteilt. Huffman musste unter anderem für rund zwei Wochen in Haft. Seither hat sie kaum gearbeitet. "Es war schwer", so Huffman. "So als ob dein altes Leben gestorben wäre und du damit auch gestorben bist. Ich habe das Glück, eine Familie und Liebe und Mittel zu haben - also hatte ich einen Ort, an dem ich landen konnte."

Detailansicht öffnen (Foto: William Volcov/dpa)

Bruce Willis, 68, Schauspieler, feiert mit seiner Tochter Geburtstag. Nach einer Demenzerkrankung hatte der Schauspieler seine Karriere aufgegeben und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auf Instagram postete Ex-Frau Demi Moore, 61, Schauspielerin, nun ein überraschendes Familienfoto. Zu sehen: Tochter Tallulah zwischen Mutter und Vater in einem Garten, Bruce Willis lächelt in die Kamera. "Wir übergießen heute zu ihrem 30. Geburtstag unsere Tallulah mit Liebe", schrieb Demi Moore dazu. Willis und Moore waren zwischen 1987 und 2000 verheiratet und haben drei Töchter. Mit dem Model Emma Heming-Willis, 45, hat der Schauspieler zwei weitere Töchter.