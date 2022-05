Till Backhaus, 63, Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern, backt nicht jeden Kuchen selbst. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte zuletzt ein Foto getwittert, welches sie mit einem Erdbeerkuchen zeigte und dazu geschrieben: "Vielen Dank für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag! Darüber habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank für den besonderen Empfang im Kabinett mit Erdbeertorte - selbst gemacht von unserem Landwirtschaftsminister." Auf Twitter gab es daraufhin eine rege Debatte, ob Backhaus (ebenfalls SPD) zu Hause wirklich einen Industriebackofen für Bleche in der abgebildeten Größe hat. Seine Pressestelle erklärte daraufhin, Schwesig bekomme von der Familie Backhaus jedes Jahr einen Erdbeerkuchen zum Geburtstag geschenkt. Manche davon seien selbst gebacken, andere nicht. Schwesig erklärte, ihr schmecke Kuchen grundsätzlich gut, das Foto zeige aber tatsächlich nicht den ihr von Backhaus aktuell überreichten Erdbeerkuchen.

Hannes Jaenicke, 62, Schauspieler und Naturschützer, nennt die deutsche Tierliebe "schizophren". "Wir geben in Deutschland pro Jahr 5,6 Milliarden Euro aus, nur für Hundefutter und Hunde-Accessoires, und unsere Nutztiere quälen wir auf bestialische Art und Weise", sagte Jaenicke in einem Podcast des Kölner Stadt-Anzeigers. Er fände bereits die Vokabel "Nutztier" ganz schrecklich, "denn ein Tier wird weder benutzt, noch genutzt, noch ausgenutzt".

Smudo, 54, Rapper, will seinen Lebensabend nicht in seiner schwäbischen Heimat verbringen. "Ich liebe Hamburg so sehr, ich möchte hier nicht mehr weg", sagte der Sänger der Fantastischen Vier, der mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt heißt. Nach 26 Jahren in Eimsbüttel sei er kürzlich mit seiner Familie nach Winterhude gezogen. "Wir haben lange gesucht, bestimmt acht Jahre", erklärte er der Zeit. Hamburger und Schwaben seien sich durchaus ähnlich: "Erst mal oberflächlich hochgeschlossen, aber wenn man Freunde gewinnt, dann sind das auch Freunde fürs Leben."