Madonna, 64, US-Sängerin, witzelt über ihre Schönheitsoperationen. "Schaut mal, wie süß ich aussehe, nachdem die Schwellungen von der Operation verschwunden sind. Lol", schrieb sie auf Twitter. Dazu postete sie ein Foto, das sie mit Baseball-Kappe und geflochtenen Zöpfen zeigt. Nach der Grammy-Gala vor zwei Wochen wurde die Sängerin in den sozialen Medien für ihr Operationen kritisiert. "Wieder einmal stehe ich im Licht von Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit, die die Welt, in der wir leben, durchdringen. Eine Welt, die sich weigert, Frauen jenseits der 45 zu feiern", erwiderte sie darauf in einem Instagram-Post.

Arnold Schwarzenegger, 75, US-österreichischer Schauspieler, hat sich zu Hause einen Mini-Zoo eingerichtet. "Die Tiere streunen überall herum. Sie versuchen einen zu fangen", sagte Schwarzeneggers langjähriger Freund Danny DeVito der Zeitung The Sunday Times. Schwarzenegger hat einen kleinen Esel, der sich frei in seinem Haus bewegen darf. Außerdem soll er in seinem Garten ein Mini-Pony für seine Enkeltöchter halten.

Beatrix, 85, niederländische Ex-Königin und leidenschaftliche Skiläuferin, hat es beim Sport übertrieben. Nach einem Unfall beim Skifahren in Österreich, bei dem sie sich das Handgelenk gebrochen hat, wurde sie operiert. Inzwischen sei sie wieder auf Schloss Drakensteyn bei Utrecht, teilte der Hof mit. Es gehe ihr gut. Seit Jahrzehnten fährt die Oranje-Familie ins österreichische Lech in den Skiurlaub. Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Hofes bereits am Freitag. Genau elf Jahre zuvor, am 17. Februar 2012, kam es dort zu einem verheerenden Unfall, als der zweitälteste Sohn von Beatrix, Johan Friso, von einer Lawine verschüttet wurde. Mehr als ein Jahr lang lag der Prinz im Koma. Er starb im August 2013 im Alter von 44 Jahren.

Macklemore, 39, US-Rapper, hat seiner siebenjährigen Tochter Sloane einen Job als Regisseurin angeboten. "Ich bin ehrlich gesagt etwas nervös, das zu fragen", sagte er zu Sloane in dem auf Instagram geposteten Clip. Über ihr Mitwirken bei einem früheren Projekt sei er sehr beeindruckt gewesen. "Du wusstest genau, was du wolltest." Er sei begeistert von ihrem Blick und ihrem Stil, erklärte er dem Mädchen. Nun suche er nach einer geeigneten Regisseurin für das Video zu seinem neuen Lied "No Bad Days". Als Sloane realisierte, dass ihr Vater ihr die Zusammenarbeit vorschlägt, schlug sie sich überrascht die Hand vor den Mund. Die Siebenjährige sagte ihrem Vater für das gemeinsame Projekt zu, umarmte ihn mit einem breiten Lächeln und wischte sich die Tränen aus den Augen. Welche Aufgaben Macklemore, der mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty heißt, genau für sie hat, verriet der Rapper noch nicht.

Alec Baldwin, 64, US-Schauspieler, kann mit einer deutlich geringeren Strafe rechnen. Der Schauspieler, der nach einem tödlichen Schuss bei einem Western-Dreh vor Gericht muss, hat vor Beginn des Verfahrens einen Sieg errungen. Die Staatsanwaltschaft ließ den Anklagepunkt fahrlässige Tötung mit Schusswaffengebrauch" fallen. Dieser hätte Baldwin fünf Jahre Haft einbringen können. Seine Anwälte wiesen darauf hin, dass dieser Vorwurf fehlerhaft sei. Das entsprechende Gesetz sei erst Monate nach dem Todesschuss am Set des Western-Drehs in Kraft getreten. Im Fall einer Verurteilung muss Baldwin nun mit einem möglichen Strafmaß von bis zu 18 Monaten Haft und einer Geldstrafe rechnen. Die Kamerafrau Halyna Hutchins war bei Dreharbeiten zu dem Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe im Oktober 2021 tödlich verletzt worden. Baldwin hatte eine Waffe bei der Probe für eine Szene bedient, als sich ein Schuss löste.

Shawn Mendes, 24, kanadischer Sänger, hat seine Gefühle erforscht. "Ich denke, die vergangenen eineinhalb Jahre waren für mich der erhellendste und entwicklungsreichste und schönste und einfach heilendste Prozess meines Lebens", sagte er dem Wall Street Journal. Die Arbeit an sich selbst sei sehr schwierig gewesen, erklärte der "Señorita"-Sänger. "Da waren viele Therapiestunden, viele Versuche zu verstehen, wie ich mich fühle und was diese Gefühle in mir auslösen." Dem People-Magazin zufolge hatte Mendes vergangenen Sommer eine Tour abgebrochen, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Der Kanadier lobte nun, dass die Gesellschaft sich an einen Punkt bewege, "an dem psychische Gesundheit wirklich zur Priorität wird".