Lena Gercke, 35, Model, trickst ihre Kinder aus. Auf Instagram postete sie ein Video, in dem sie erklärt, wie man Kindern Medizin schmackhaft macht. "Bester Trick ever, Leute. Meine Tochter ist echt smart bei so was, aber es funktioniert", sagt sie in dem Video. Für das Täuschungsmanöver nimmt sie eine Packung Capri-Sonne, sticht das Strohhalm-Loch komplett durch und versteckt hinter der Packung einen kleinen Becher. In den Becher kommt dann die Medizin mit Capri-Sonne verdünnt.

Brian Johnson, 75, ACDC-Sänger, enthüllt in einer Dorfkneipe sein Familienrezept für Tomatensoße. Er habe das Auto eines Freundes in Northamptonshire Probe gefahren und sei dabei "ein bisschen verloren gegangen", sagte der Pub-Mitarbeiter Ollie De Gaunza der BBC. Der Besuch des Musikers habe ihm den Tag versüßt. "Er sprach über das Tomatensaucenrezept seiner Mutter. Offenbar ist das Geheimnis ein Würfel Rinderbrühe", sagte er. Der Sänger verbrachte etwa 45 Minuten in der Kneipe und trank ein Glas Weißwein.

Harald Glööckler, 58, Modedesigner, fühlt sich Jesus verbunden. Für ein Kunstprojekt hat er Michelangelos Pietà nachgestellt. Glööckler als toter Jesus und die trans Sängerin Electra Elite als trauernde Maria. "Das Leiden, das Jesus für die Menschheit auf sich genommen hat, erleiden wir letztendlich alle immer noch jeden Tag. Wenn man wie ich als Randgruppe, als homosexueller Mensch, geboren wird, hat man sehr viel Leid, Verachtung und Häme zu ertragen", sagte er der Bild. "Jesus hat ebenfalls sehr viel Häme ertragen. Auch deshalb fühle ich mich Jesus sehr nah."

Jamie Foxx, 55, US-Schauspieler, wird wieder er selbst. Nach seinem medizinischen Notfall im April finde er nun langsam wieder in sein Leben zurück. "Ihr seht einen Mann, der dankbar ist", schrieb er neben eine Fotoreihe auf Instagram. "Ich fange endlich an, mich wie ich selbst zu fühlen." Der Schauspieler dankte allen, die an ihn gedacht hätten. "Es war eine unerwartete dunkle Reise... aber ich kann das Licht sehen." Mitte April musste Foxx nach Angaben seiner Familie wegen "medizinischen Komplikationen" in einer Klinik behandelt werden. An was er litt, wurde nicht öffentlich.

Ellen DeGeneres, 65, US-Moderatorin, hat sich ihrer Frau angepasst. Seit 15 Jahren ist sie mit Portia De Rossi verheiratet. Zu ihrem Hochzeitsjubiläum postete sie ein Bild auf Instagram, auf dem beide in der gleichen Körperhaltung posieren: ein Bein angewinkelt und auf dem anderen Fuß abgestützt. "Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich. Alles Gute zum Jahrestag", schrieb sie zu dem Foto.