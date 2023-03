Lea Schüller, 25, Fußballerin, findet Männer dramatisch. Sie habe als Jugendliche gerne mit Jungs Fußball gespielt, sagte sie der deutschen Ausgabe der Vogue. "So konnte ich Tempo und auch das Körperliche mehr lernen, da ich mich physisch durchsetzen musste." Frauen seien auf dem Feld jedoch deutlich weniger theatralisch, fügte sie lachend hinzu. "Beim Frauenfußball sind alle total diszipliniert. Da wird gepresst wie verrückt. Wir machen alles zu 100 Prozent." Schüller spielt in der deutschen Nationalmannschaft und beim FC Bayern München. Außerdem studiert sie Wirtschaftsingenieurwesen.

Thomas Rath, 56, Modedesigner, rehabilitiert den Schlabberlook. Er ist gegen ein Jogginghosen-Verbot an Schulen. "Mode und die Art, wie wir uns kleiden, untermalen unsere Persönlichkeit und sind ein Spiegelbild unserer Emotionen", sagte Rath der Deutschen Presse-Agentur. Eine Kleiderordnung für ein gepflegtes Aussehen befürworte er, allerdings könne auch eine Jogginghose gepflegt aussehen. Zuletzt hatte ein Jogginghosen-Verbot an einer Schule in Wermelskirchen hohe Wellen geschlagen. Von der Schule hieß es am Mittwoch, man wolle die Kleiderordnung "trotz Kritik in den Medien" aufrechterhalten. Die Schülerinnen und Schüler sollten so dazu animiert werden, Kleidung zu tragen, die nicht zum "Chillen" verleite.

Albin Gross, 67, Musiker der Kastelruther Spatzen, gibt die Hoffnung nicht auf. Er hoffe weiter auf Hinweise, die den mysteriösen Tod seines Bruders Karl-Heinz Gross vor 25 Jahren aufdecken könnten, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die damals ausgesetzte Belohnung von 50 000 D-Mark für Hinweise gelte (nun umgerechnet in 25 000 Euro) auch heute noch. Am 6. März 1998 war der damalige Manager der Südtiroler Musikgruppe, Karl-Heinz Gross, in Magdeburg mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden. Der 39-Jährige starb noch am selben Abend. Die Erinnerung an den ungeklärten Tod des Bruders sei nun nach so langer Zeit wieder besonders aufgeflammt, da die Musikgruppe in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert und auf Tournee geht.

Jacinta Nandi, 42, britische Autorin, ist von der deutschen Begeisterung für die Königsfamilie genervt. "Ich glaube, die Liebe für das Königshaus würde sofort aufhören, wenn ihr dafür bezahlen müsstet. Ihr habt den Spaß an der Monarchie ohne die ganzen Kosten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Nandi lebt seit mehr als 20 Jahren in der deutschen Hauptstadt, regt sich aber leidenschaftlich über die Monarchie in ihrer alten Heimat auf. Gegen Charles persönlich habe sie nichts, sagte sie. "Ich finde nur, dass das System doof ist. Es versteckt Armut und Unterdrückung. Gleichzeitig ist das System sehr unmenschlich gegenüber den Familienmitgliedern."