Kylian Mbappé , 25, französischer Fußballer, hat ein Luxusproblem. Der Nationalspieler, der in der Sommerpause von Paris Saint-Germain zu Real Madrid gewechselt ist, hat laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca von BMW, dem Sponsor seines neuen Arbeitgebers, einen i7 M70 xDrive im Wert von mehr als 185 000 Euro überlassen bekommen. Der Wagen verfüge über zwei Elektromotoren mit einer Gesamtmaximalleistung von 660 PS, die Spitzengeschwindigkeit liege bei (abgeriegelten) 250 Kilometern pro Stunde. Im Fond befänden sich ein 31,3-Zoll-Bildschirm sowie Rücksitze, die sich wie in der Business-Class auf Überseeflügen zurücklehnen ließen. Einziges Manko nach Informationen der Zeitung: Mbappé hat gar keinen Führerschein.

(Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Nena, 64, Sängerin, macht sich als Botschafterin der deutschen Sprache verdient. „Bei meinen Reisen um die Welt habe ich stets Menschen getroffen, die mir erzählten, dass sie dieser Song inspiriert habe, Deutsch zu lernen“, sagte sie der ostfranzösischen Zeitung Les Dernières Nouvelles d’Alsace über ihren Erfolgssong „99 Luftballons“ von 1983. Das Publikum habe in allen Ländern die Lieder mit auf Deutsch angestimmt, auch bei Tourneen in Japan. Sie selbst habe sich zu Schulzeiten in die französische Sprache verliebt – hatte aber nicht so gute Noten. Falls sie heute gefragt werde, ob sie gut Französisch spreche, antworte sie: „Ein kleines bisschen.“

(Foto: Dan Taylor/dpa)

Pawel Durow, 39, Telegram-Chef, bekämpft weltweite Fruchtbarkeitsprobleme. Er habe als Samenspender mehr als hundert leibliche Kinder, schrieb der Unternehmer auf seinem Telegram-Kanal. Seine Karriere als Spender habe vor etwa 15 Jahren begonnen, als er einem befreundeten Pärchen mit Fruchtbarkeitsproblemen geholfen habe. Ein Doktor sei so begeistert gewesen von der Qualität seines Spermas, so Durow. Er habe gesagt, es sei seine „Bürgerpflicht“, mehr zu spenden, da „hochwertiges Spendermaterial“ knapp sei.

(Foto: Evan Agostini/dpa)

Demi Lovato, 31, Sängerin, geht neue Wege bei der Welpen-Namensfindung. Die US-Amerikanerin teilte auf Instagram ein Foto von ihrem neuen Haustier und verriet, dass es „Pickle“ (Essiggurke) heiße. Damit rückt sie von ihrer bisherigen konservativen Linie ab, weitere Hunde der Sängerin hießen beziehungsweise hießen Bella (Rang eins auf der Liste der beliebtesten US-Hundenamen), Buddy (Rang sieben) oder Bailey (Rang zehn). Lovato und ihr Verlobter, der Rockmusiker Jordan Lutes alias „Jutes“, 33, scheinen eine generelle Vorliebe für eingelegtes Gemüse zu haben: An Halloween im vergangenen Jahr verkleideten sie sich als saure Gurken.

(Foto: David Davies/dpa)

Ozzy Osbourne, 75, leicht hüftsteifer Rockmusiker, gibt Britney Spears Tanztipps. Im Podcast „The Osbournes“ sprach der Brite über die Tanzkünste der 42 Jahre alten US-Sängerin, die diese ausführlich auf Instagram dokumentiert. „Es wäre besser, wenn du nicht jeden Tag denselben beschissenen Tanz machen würdest“, sagte er. „Ändere ein paar Bewegungsabläufe.“ Als der Rest der Familie Osbourne Spears verteidigte, fiel er ihnen ins Wort: „Ich liebe Britney Spears auch. Aber der Tanz ist jeden Tag identisch.“