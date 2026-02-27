Kristen Stewart , 35, US-Schauspielerin, hat ein Herz für Einwanderer. In einem Interview mit dem Branchenmagazin Architectural Digest am Rande einer Veranstaltung in Los Angeles wurde die aus „Twilight“ bekannte Darstellerin gefragt, was ihr das Herz brechen würde, wenn es aus Los Angeles verschwinden würde. Stewarts Antwort: „Einwanderer“. Sie könne den Gedanken nicht ertragen, dass jene Kultur zerstört werde, die auch ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst habe. Und doch sei das „so bedeutungslos“ im Vergleich zu dem, was Menschen erleben müssten, deren Leben gerade „entwurzelt und zerstört“ werde. Das entspräche einfach nicht dem, was wir sind, sagte sie mit Blick auf die Trump-Politik. „Los Angeles existiert nicht ohne uns alle“, fügte sie hinzu. In den sozialen Medien bekommt Stewart viel Zuspruch für ihre Aussage.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa)

Teyana Taylor, 35, Schauspielerin, musste sich auf ihrem Karriereweg gegen Einwände aus ihrem Umfeld durchsetzen. Nachdem sie 2020 ein Album herausgebracht hatte, habe sie sich bewusst für eine Filmkarriere entschieden. „Jeder sagte mir, es sei dumm. Aber ich meinte: Nein, ich werde eine tolle Schauspielerin sein. Eines Tages werde ich eine großartige Regisseurin sein“, sagte die 35-Jährige dem Magazin Time. Sie verstehe sich als „Kreative“ – als Schauspielerin, Regisseurin, Musikerin, Tänzerin und Choreographin. „Ich liebe es, wenn es hart ist – das bedeutet, es hat einen Sinn“, sagte sie. „Ich will alles, was mir zusteht. Und ich werde hart arbeiten, um das zu erreichen.“ Einen kreativen Menschen solle man nicht einschränken.

(Foto: Joel C Ryan/AP/dpa)

Ed Sheeran, 35, Sänger, hat den germanischen Gott Thor im Armdrücken besiegt. Zumindest den Schauspieler Chris Hemsworth, 43, der den Marvel-Superhelden Thor seit 2011 verkörpert. Der britische Sänger und der australische Schauspieler teilten ein Video von ihrem Kräftemessen auf Instagram. Erste Runde, rechte Arme: Sheeran gewann. „Mach es richtig. Mach schon, mach schon“, spornte er Hemsworth an. Zweite Runde, linke Arme: Sheeran rutschte über den Boden, während er versuchte, Widerstand zu leisten – ohne Erfolg. Sheeran lachte über seine schnelle Niederlage und schrieb unter das Video: „Wie wir das Comicbuch-Cover nachstellen.“ Zuvor hatte der Comic-Zeichner Wayne Nichols, 47, ein Bild gezeichnet, auf dem Ed Sheeran gegen den Superhelden Thor im Armdrücken antritt. Das Gemälde hängt im Marvel-Stadion in Melbourne, in dem Ed Sheeran an diesem Wochenende auftreten wird.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Pink, 46, Sängerin, wusste nichts von ihrer Trennung. In einem Video auf Instagram reagierte sie auf Medienberichte, wonach sie und ihr Ehemann Carey Hart, 50, Motocrossfahrer, sich nach 20 Jahren Ehe getrennt hätten. „Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht“, sagte Pink in einem Video auf ihrem Instagramkanal. „Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Möchtet ihr das auch unseren Kindern sagen?“ Ihre 14-jährige Tochter und ihr neunjähriger Sohn wüssten ebenfalls nichts davon. Statt über ihre angebliche Trennung könne man in den Medien auch über echte Nachrichten sprechen, schlug sie vor – etwa die Epstein-Akten oder Olympia. Oder über ihre Nominierung für die Rock & Roll Hall of Fame. Am Ende stellte sie klar, es handele sich um „Fake News“. Unter ihr Video schrieb sie: „Wie ich immer sage: Wenn du es nicht von mir hörst, glaub nicht dem Hype.“