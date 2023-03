Thomas Müller, 33, Fußballer, grillt auch mal Salat. "Der Grill ist bei uns definitiv mein Hoheitsgebiet", sagte der Spieler vom FC Bayern München der Passauer Neuen Presse. "Da kommt vom klassischen Grillfleisch, bei dem ich wissen will, wo es herkommt, über Gemüse bis zum Salat alles Mögliche auf den Grill." Als Leistungssportler achte er darauf, was er esse, sagte der 33-Jährige, der in ein Unternehmen investiert hat, das sich auf regionale Lebensmittel spezialisiert. "Aber natürlich gibt's bei mir zwischendrin auch mal etwas Süßes oder eine Leberkäsesemmel."

Konstantin Wecker, 75, Liedermacher, sieht eine Verbindung zwischen Krieg und Machotum. Es gebe "immer wieder Zeiten, wo Gewalt und das Militärische und auch das Machotum die Oberhand gewinnen. Krieg hatte schon immer mit Machismus zu tun", sagte er der Magdeburger Volksstimme. Er selbst "habe Jahrzehnte dazu gebraucht, um mein Machotum zu erkennen und abzulegen". Wecker glaubt, es gebe keine Kriege mehr, "wenn 90 Prozent der Gesellschaft sich gegen Macht, gegen Patriarchat und gegen das Militärische entscheiden würden".

Judith und Mel Jersey, 70 und 79, Schlagerduo, müssen geduldig sein. An Neujahr hatte ein Kurzschluss in ihrer Garage ein Feuer ausgelöst. Von dort zog der Rauch ins angrenzende Wohnhaus. "Das Haus steht praktisch nur noch bis auf die Grundmauern. Und die Arbeiten gehen langsam voran - Handwerker-Mangel", sagte Mel Jersey der Bild-Zeitung. Judith Jersey zeigte sich dennoch optimistisch: "Unser Haus war immer Mittelpunkt für die Familie. Das wird wieder so werden, auch wenn es bis in den Sommer dauert."

Alexander Held, 64, Schauspieler, hat ein rotes Mundwerk verpasst bekommen. Der Künstler Marc Jung hat den Schauspieler mit Hund an der Leine, grünem Jackett und Brille in der Rolle des Kommissars Ludwig Schaller aus der ZDF-Serie "München Mord" gemalt. "Interessant! Aber warum ist der Mund so rot? Es gefällt mir", sagte Held der Bild auf der Vernissage.