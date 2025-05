Josh O’Connor, 35, Schauspieler, hat als Kind Süßigkeiten mitgehen lassen. Er sei früher gerne zu einem Kiosk um die Ecke von seinem Zuhause gegangen, bei dem es „Penny Sweets“, also günstige Süßigkeiten, gab, sagte er der dpa in Cannes. Dorthin sei er oft nach Streitigkeiten mit seinen Eltern geflohen und habe sich daher gut mit dem Betreiber verstanden. „Und dann habe ich diese Beziehung ausgenutzt und Penny Sweets geklaut“, sagte er. Der Brite ist derzeit einer der gefragtesten Schauspieler. Bei den Filmfestspielen in Cannes war er in zwei Wettbewerbsbeiträgen vertreten.