Kim Kardashian , 44, Reality-Darstellerin und Gründerin einer Unterwäsche-Firma, erweitert ihr berufliches Portfolio. „Ich habe endlich meine Jura-Ausbildung nach sechs Jahren abgeschlossen“, teilte die US-Amerikanerin in einer Instagram-Story mit, auf Videos von der Zeremonie ist sie mit Absolventenhut zu sehen. In den sozialen Netzwerken trudelten zahlreiche Glückwünsche ein, unter anderem von ihrer Schwester Khloé Kardashian („Ich bin so stolz auf sie“) und First Daughter Ivanka Trump („Meine Lieblingsabsolventin“). Ein Studium hat Kardashian allerdings nicht abgeschlossen: In Kalifornien ist es möglich, die Juristerei bei einem Anwalt oder Richter zu lernen. Um als Anwältin arbeiten zu dürfen, müsste sie erst noch die als extrem schwierig geltende Anwaltsprüfung bestehen. Das sogenannte „Baby Bar“, eine Art Zwischenprüfung, hatte Kardashian 2021 erst im vierten Anlauf geschafft.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)

Kourtney Kardashian Barker, 46, Reality-Darstellerin, Gründerin einer Selbstoptimierungsfirma und Schwester von Kim und Khloé Kardashian, zeigt Durchhaltevermögen. Im Podcast „Khloé in Wonderland“ erzählte die siebenfache Patchwork-Mutter, dass sie ihren 18 Monate alten Sohn Rocky Thirteen während seines gesamten Mittagsschlafs auf dem Schoß halte. Sie sitze dabei auf einem kleinen Stuhl und nutze ihr altes Stillkissen als Stütze, ihr Kind schütze sie mit einer speziellen Decke vor elektromagnetischen Feldern. Einmal habe das Nickerchen fünf Stunden gedauert. Dieses Ritual gehöre zu ihrem bindungsorientierten Erziehungsstil. Kardashian ist mit dem Schlagzeuger Travis Barker verheiratet, Rocky Thirteen ist ihr gemeinsamer Sohn. Beide Partner haben jeweils drei Kinder aus früheren Beziehungen.

(Foto: Chandan Khanna/AFP)

Louis Prevost, 73, Papst-Bruder, hat Donald Trump im Weißen Haus besucht. Margo Martin, die Kommunikationsberaterin des US-Präsidenten, veröffentlichte auf der Plattform X Fotos von dem „großartigen Treffen“. Zu sehen sind Prevost mit seiner Frau Deborah, daneben Trump und Vizepräsident J. D. Vance. Louis Prevost, ältester von drei Brüdern aus Chicago, ist bekennender Trump-Anhänger. Nach der Wahl seines Bruders Robert Francis Prevost zu Papst Leo XIV. war er wegen kontroverser Online-Beiträge in den Fokus der Medien geraten. Auf Facebook hatte er Anhänger von Joe Biden unflätig beschimpft. Nach der Papst-Wahl löschte er zwar die Posts und versprach, sich künftig „auf die Zunge zu beißen“. In einem Interview bezeichnete er sich jedoch weiter als „Maga-Typen“.

(Foto: Valery Hache/AFP)

Jodie Foster, 62, Schauspielerin, macht blumige Liebeserklärungen. „Es klingt ein bisschen übertrieben patriotisch, aber für mich ist Amerika ein Gefühl, als würde man mit seinem Großvater auf Pferden reiten, die Rolling Stones hören und bis vier Uhr morgens tanzen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Filmvorstellung in Cannes. Im Moment sei es wegen der Politik von Donald Trump aber schwer, in den Vereinigten Staaten zu leben und „die Tragödie“ mitanzusehen, die der Demokratie widerfahre.„Es ist herzzerreißend“, sagte die zweifache Oscar-Gewinnerin. „Und ich muss die Leute immer daran erinnern, dass ich mein Land liebe.“ Foster ist damit eine von wenigen US-Promis, die sich seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit gegen den Präsidenten ausgesprochen haben.

(Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Charlotte Würdig, 46, Ex-Frau von Rapper Sido, will nicht länger als Ex-Frau von Rapper Sido wahrgenommen werden. In ihrem gemeinsamen Podcast mit Georgina Stumpf, 36, ebenfalls Ex-Partnerin von Sido, sagte Würdig, die Bezeichnung „Frau von“ beziehungsweise „Ex-Frau von“ klebe an ihr. Dabei habe sie „echt ’n Job“, sei Mutter und Hundebesitzerin, was „tausendmal spannender“ sei als Ex-Frau von. Sie beklagte unter heftiger Zustimmung ihrer Mit-Ex, dass sie noch nie eine Bauchbinde gesehen habe, in der Sido als „der Ex-Mann von Charlotte Würdig“ bezeichnet worden sei. Wenn sie Zeit finde, werde sie ins Rathaus gehen und ihren alten Namen zurückfordern. Als Charlotte Engelhardt war sie in den Nullerjahren im Privatfernsehen bekannt geworden. Der Podcast der beiden Frauen, die nicht mehr als Ex-Frauen von Sido dargestellt werden wollen, heißt: „The Real Ex-Wives“.