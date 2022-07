David Hasselhoff, 69, Entertainer, baut weiter auf Muskelkraft. Er habe seine Muskeln noch aus seiner Zeit bei "Baywatch", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Meine Muskeln haben quasi ein Gedächtnis." Er könne zwar "nicht mehr so intensiv laufen oder springen wie früher", bemühe sich aber, diese durch regelmäßiges Training weiter in Schuss zu halten. Seinen 70. Geburtstag an diesem Sonntag plant Hasselhoff mit alten Weggefährten aus der "Baywatch"- und "Knight Rider"-Zeit zu verbringen. "Ich weiß aber nicht, wer kommt."

Detailansicht öffnen (Foto: Wassilis Aswestopoulos/imago images)

Vassilis Kikilias, 48, Griechenlands Tourismusminister, hat die Deutschen angesichts von Inflation und drohender Energieknappheit aufgerufen, in seinem Land zu überwintern. "Für Herbst und Winter wäre es für uns Griechen eine große Freude, deutsche Rentner zu begrüßen, die einen mediterranen Winter mit griechischer Gastfreundschaft, mildem Wetter und hochwertigen Dienstleistungen erleben möchten", sagte Kikilias der Bild-Zeitung. Auch der Bürgermeister von Chania auf Kreta, Panagiotis Simandirakis, wird zitiert: "No German will freeze in Greece."

Detailansicht öffnen (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Boris Becker, 54, Tennis-Legende, soll im Huntercombe-Gefängnis bei London angeblich bald als Hilfslehrer arbeiten. Laut der britischen Boulevardzeitung Sun werde er demnächst seine Zellennachbarn in Sportwissenschaften unterrichten. Becker war Ende April wegen Insolvenzbetrug zu insgesamt zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Detailansicht öffnen (Foto: Tom Brenner/Reuters)

Amber Heard, 36, Schauspielerin, ist mit ihrem Antrag auf Aufhebung des Urteils im Verleumdungsprozess mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp gescheitert. Richterin Penney Azcarate vom Gericht des Bezirks Fairfax im US-Bundesstaat Virginia lehnte es ab, das Urteil und die damit verbundenen Schadenersatzforderungen zu verwerfen. Heards Anwälte hatten dies mit Blick auf mögliche Verfahrensfehler beantragt. Sie argumentierten unter anderem, dass die Identität von einem der Jury-Mitglieder nicht geprüft worden sei.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Khloé Kardashian, 38, Influencerin, bedankt sich bei einer Leihmutter. Wie CNN unter Berufung auf ihr PR-Team berichtet, wird sie erneut Mutter. Das zweite Kind von Kardashian und ihrem Ex-Freund, Basketball-Profi Tristan Thompson, werde von einer Leihmutter ausgetragen, berichtete der Sender. Die beiden sind bereits Eltern einer vierjährigen Tochter und hatten sich Ende vergangenen Jahres getrennt. Nun komme ein weiteres Kind hinzu, welches "im November gezeugt worden sei".