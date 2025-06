RM , 30, und V , 29, Sänger der südkoreanischen K-Pop -Band BTS, legen die Waffen nieder. Die beiden haben ihren anderthalbjährigen Militärdienst beendet, am Dienstagmorgen (Ortszeit) begrüßten sie in einer Militärbasis im südkoreanischen Chuncheon die anwesenden Journalisten sowie Hunderte Fans, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. „Es gab viele schwierige und harte Zeiten, aber durch das Militärleben wurde mir klar, dass wir unsere Karrieren aktiv verfolgen konnten, weil Menschen an der Front und im Hinterland unser Land beschützten“, wird der 30-jährige Rapper RM von Yonhap zitiert. Vier der insgesamt sieben BTS-Mitglieder haben nun bereits ihren verpflichtenden Militärdienst absolviert. Die Wehrpflicht hatte die extrem erfolgreiche Musikgruppe zu einer längeren Pause gezwungen. Zwischenzeitlich gab es auch Gerüchte über eine Auflösung, die von den Südkoreanern jedoch stets dementiert wurden. Die Fans hoffen nun auf ein baldiges Comeback.

Doechii, 26, US-Rapperin, hat genug von Donald Trumps Allmachtsfantasien. „Es gibt rücksichtslose Angriffe, die für Angst und Chaos in unseren Gemeinden sorgen, im Namen von Recht und Ordnung. Trump nutzt Militärkräfte, um den Protest zu stoppen“, sagte die 26-Jährige in Los Angeles bei den BET Awards, nachdem der US-Präsident als Reaktion auf die Proteste gegen seine Migrationspolitik Nationalgardisten nach L.A. geschickt hatte. „Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, was das für eine Regierung ist, wenn bei jeder Ausübung unseres demokratischen Rechts auf Protest, Militär gegen uns eingesetzt wird“, sagte Doechii. „Was für eine Regierung ist das?“

Adam Brody, 45, Schauspieler, nimmt die sozialen Medien als Minenfeld wahr. Heute scheine Ruhm „eine unglaubliche Verantwortung zu sein, bei der man in einer Sekunde sein ganzes Leben versauen kann“, sagte Brody, der selbst 2003 mit der Teenager-Serie „O.C. California“ berühmt wurde, in einem Gespräch mit seiner Kollegin Amanda Seyfried für das Magazin Variety. Er selbst habe es einfacher gehabt, weil er vor der Zeit der sozialen Medien berühmt geworden sei. „Ich bin wirklich beeindruckt von einigen dieser jungen Leute, die diese unglaubliche Verantwortung von riesigen Plattformen haben, und einige von ihnen sind mutig und tun, was richtig ist“, erklärte Brody.

Elke Büdenbender, 63, deutsche First Lady, nähert sich dem Ruhestand. „Nach 30 Jahren – mit Unterbrechungen – als Richterin verabschiede ich mich im Juni aus dem Justizdienst in den Ruhestand“, sagte die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Natürlich werde ich meinen Mann in den verbleibenden Jahren seiner Amtszeit weiter begleiten und mich meinen Aufgaben in Bellevue widmen.“