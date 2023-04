US-Präsident Joe Biden hält beim "Take Your Child to Work Day" ein Referat über Sonnenbrillen.

Joe Biden, 80, US-Präsident, hat sich als Tom-Cruise-Fan geoutet. Während des "Take Your Child to Work Day" antwortete Biden im Garten des Weißen Hauses auf die Frage eines Kindes, der Actionfilm "Top Gun: Maverick" sei im vergangenen Jahr sein Lieblingsfilm gewesen. Biden gab außerdem seine Lieblingsfarbe preis: Blau. Zudem möge er Schokoladeneis und die ebenfalls von Tom Cruise bevorzugte Ray-Ban-Sonnenbrille im Aviator-Style. An dem besagten Tag dürfen US-Eltern ihre Kinder mit zur Arbeit bringen - natürlich auch die Mitarbeiter des Weißen Hauses.

Detailansicht öffnen (Foto: @therealhunzigram/Instagram)

Michelle Hunziker, 46, Schweizer Moderatorin, und Eros Ramazzotti, 59, italienischer Schlagersänger, sorgen mit einem Foto für Aufsehen. Auf Instagram teilte Hunziker ein Bild, welches sie und ihren Ex-Mann erstmals als Großeltern zeigt - von Enkelsohn Cesare. "Wenn Cesare, der Kaiser, ruft, rennen die Großeltern", schrieb Hunziker unter das Bild. Nach eigenen Angaben war sie bei der Geburt auch dabei. Am 30. März ist Hunzikers und Ramazzottis Tochter Aurora, 26, erstmals Mutter geworden.

Detailansicht öffnen (Foto: Jesus Merida/dpa)

Jesus, altersmäßig nicht von dieser Welt, Religionsstifter, soll zum Vorbild für Singles werden. Laut dem Bericht "Love Matters", den die Kirche von England jetzt vorstellte, sei das "Singledasein" und der "Single-Personen-Haushalt" gerade deshalb genauso zu ehren wie die Gemeinschaft von Paaren oder Familien. Der Bericht war von der Erzbischöflichen Kommission für Familien und Haushalte erstellt worden, welche zeitgemäße Wege für eine christliche Lebensführung erforscht. Oft sei das Singledasein Folge äußerer Lebensumstände wie Trennung oder Tod, heißt es laut CNN in dem Bericht. Jesu Lebensführung zeige, dass Ehelosigkeit keineswegs minderwertig sei.