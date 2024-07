Jennifer Aniston , 55, Schauspielerin, legt sich öffentlich mit dem republikanischen US-Vizepräsidentschaftskandidaten J. D. Vance an. In einer Instagram-Story zitierte sie ein Interview im Sender Fox News aus dem Jahr 2021, in dem Vance Frauen wie Vizepräsidentin Kamala Harris als „kinderlose Katzenladies“ bezeichnet hatte, „die in ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich sind und deshalb auch den Rest des Landes unglücklich machen wollen“. Aniston, die mit ihrem eigenen unerfüllten Kinderwunsch offen umgeht, schrieb nun: „Mr. Vance, ich bete, dass Ihre Tochter das Glück hat, eines Tages eigene Kinder bekommen zu können.“ Sie könne „wirklich nicht glauben“, dass solche Aussagen aus dem Mund eines potenziellen US-Vizepräsidenten stammen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Laura Dern, 57, Oscar-Preisträgerin, hat ihre Karriere einem Uni-Rausschmiss zu verdanken. Mit 17 habe sie sich an der University of California in Los Angeles eingeschrieben, doch zwei Tage nach Semesterbeginn sei ihr eine Rolle in David Lynchs Psychothriller „Blue Velvet“ angeboten worden. „Ich war überglücklich“, sagte die US-Amerikanerin im Podcast „Where Everybody Knows Your Name“. Sie habe daraufhin einen Antrag auf Beurlaubung gestellt, dieser sei aber abgelehnt worden. Sie habe dem Leiter für Filmwissenschaften sogar das Drehbuch gegeben. Der habe ihr am nächsten Tag gesagt, dass sie an der Uni nicht mehr willkommen sei, sollte sie sich für den Dreh entscheiden, und dann hinzugefügt: „Nachdem ich das Drehbuch gelesen habe: Es ist verrückt, dass Sie dafür Ihre College-Ausbildung aufgeben.“ Der Thriller brachte Dern größere Bekanntheit ein und hat inzwischen Kultstatus erreicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Ashley Landis/dpa)

Matthew Macfayden, 49, Schauspieler, sieht sich selbst als Fehlbesetzung. In seiner Rolle als Mr. Darcy im Film „Stolz und Vorurteil“ aus dem Jahr 2005 an der Seite von Keira Knightley habe er sich unwohl gefühlt, erzählte der Brite in der Sendung CBS Mornings, er habe gedacht, er sei „nicht sexy genug“. Manchmal habe er den Dreh genießen können, „aber ich wünschte, ich hätte mir weniger Sorgen gemacht“. Er fühle sich dennoch geschmeichelt, wenn Menschen ihn heute fragen, ob er Mr. Darcy gewesen sei: „Es ist jetzt gut 20 Jahre später, also denke ich mir: Ich altere anscheinend nicht so schlecht.“

Detailansicht öffnen (Foto: Raj Mehta/Getty Images via AFP)

Charlie Woods, 15, Sohn von Golf-Legende Tiger Woods, 48, hat offenbar nicht das Talent seines Vaters geerbt. Bei den US-Juniorenmeisterschaften im Oakland Hills Country Club in Bloomfield Hills, Michigan, wurde er vor den Augen seines Papas 264. von 264 Teilnehmern. Tiger Woods hatte bei seiner ersten Teilnahme 1990 mit 14 Jahren das Halbfinale erreicht und in den nächsten drei Jahren jeweils den US-Juniorentitel geholt.

Detailansicht öffnen (Foto: Marco Alpozzi/dpa)

John Travolta, 70, Schauspieler, trägt allzu auffällige Turnschuhe. Italiens öffentlich-rechtlicher Fernsehsender Rai wurde von der Medienaufsichtsbehörde zur Zahlung von 206 000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil während des Schlagerfestivals in Sanremo im Februar ständig auf die Sneakers des Hollywoodstars gezoomt wurde. Das sei ein „gravierender Verstoß“ gegen das Verbot von Schleichwerbung zur besten Sendezeit gewesen.